Fátina Chávez se despide de La Roro Network con tan solo días de estrenar programa: "Son decisiones personales"

Fátima Chávez tuvo debut y despedida en La Roro Network , así anunció su salida del canal de streaming.

La salida de Fátima Chávez de La Roro Network tomó por sorpresa a la audiencia digital. La periodista anunció en vivo que dejaba la conducción de BEF (Bendito Estado Fallido) apenas una semana después de su estreno, cerrando de forma inesperada una etapa que había generado expectativa en el periodismo político en streaming.

El anuncio se realizó la noche del 14 de enero, justo al finalizar la transmisión. Con un tono sereno y agradecido, la comunicadora explicó que su decisión respondía a razones personales y profesionales, marcando así su salida del espacio liderado por Carlos Orozco.

El mensaje de despedida de Fátima Chávez en vivo

Durante la emisión, Chávez se dirigió tanto al público como al equipo del programa, dejando claro que su ciclo había llegado a su fin.

“Yo voy hasta hoy, a partir de mañana otra persona probablemente liderará el espacio. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, mis seguidores, la comunidad, a este equipo maravilloso”, expresó ante cámaras.

Pese a lo breve de su paso por BEF, la periodista destacó el valor de la experiencia y el aprendizaje que le dejó incursionar en un formato digital. “Ha sido una experiencia breve, pero bastante enriquecedora y entretenida. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad, esto corresponde a decisiones personales y profesionales. Los quiero muchísimo, ya nos volvemos a ver muy pronto”, señaló.

Antes de cerrar su participación, Chávez también dedicó un mensaje directo a su audiencia, reafirmando su vocación informativa. “Gracias por tanto, no había magnificado el cariño tan bonito. He leído sus comentarios en estos días, sus consejos, mensajes lindos. Yo solamente quiero dejarles este mensaje de que por favor piensen muy bien su voto, siempre infórmense que donde nos encontremos voy a seguir haciendo lo que mejor sé hacer que es informar. Gracias por tanto”.

Tras el anuncio, la periodista compartió en sus redes sociales imágenes de su paso por el programa, reiterando su agradecimiento al equipo de La Roro Network y a la comunidad que la acompañó durante esos días.

¿Por qué Fátima Chávez dejó la televisión tradicional?

El salto de Chávez al streaming se dio luego de más de una década de trabajo en la televisión peruana, principalmente en América TV y Canal N. Según explicó en una transmisión previa, su salida de estos medios estuvo motivada por la falta de proyección profesional.

“Yo he sido reportera durante 10 años entre lo policial y lo político, en los últimos 5 años porque empecé en la campaña política. Realmente creo yo que no había espacio para crecer, que fue lo que finalmente me decantó a tomar esta decisión”, afirmó.

La periodista también recordó comentarios que recibió antes de dejar la televisión, los cuales terminaron reforzando su decisión. “Alguna vez me dijo alguien, antes de irme, que el espacio me había quedado pequeño. Pero yo nunca consideré que eso fuera así, sino que simplemente ya no había espacio para mí”.