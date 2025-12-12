Nueva convocatoria 2025 del Poder Judicial: Vacantes en Lima y 7 regiones con sueldos de hasta S/ 5.600Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Poder Judicial abrió una nueva convocatoria CAS para diciembre de 2025, ofreciendo 24 puestos dirigidos a profesionales, bachilleres, universitarios, técnicos y personas con secundaria completa. Los salarios van desde S/ 1.950 hasta S/ 5.600 y las oportunidades se distribuyen en Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Junín y Huancavelica.
A diferencia de otros procesos, cada vacante tiene un plazo de postulación distinto, por lo que es fundamental que los interesados revisen cuidadosamente las fechas límite para no quedar fuera. Asimismo, es necesario comprobar los requisitos, anexos y formatos señalados en las bases particulares de cada puesto.
LEE MÁS: ¿Confirman Paro de transportistas en Navidad? Gremio lanza severa advertencia y posibles fechas
A continuación, se presenta un resumen ordenado y fácil de leer con todas las vacantes disponibles.
Sueldos, tipo de contrato y regiones disponibles
Esta convocatoria del Poder Judicial se efectúa bajo el régimen CAS, con remuneraciones variables según el cargo y el nivel formativo solicitado. Los ingresos oscilan entre S/ 1.950 y S/ 5.600, siendo los puestos profesionales los que concentran los montos más altos.
Las regiones con demanda de nuevo personal son: Lima, Callao, La Libertad, Loreto, Áncash, Cajamarca, Junín y Huancavelica.
Los perfiles contemplados incluyen especialidades como Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros.
¿Qué puestos ofrece el Poder Judicial? (ordenados por nivel de estudios)
Personas con secundaria completa
- Auxiliar de Vigilancia y Control – Huancavelica
Sueldo: S/ 1.950
Requisitos: Secundaria completa; deseable formación técnica mínima de 3 meses
Cierre: 22 de diciembre de 2025
Estudiantes técnicos o con estudios técnicos
- Asistente de Comunicaciones – La Libertad (2 vacantes)
Sueldo: S/ 2.212
Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses)
Cierre: 23 de diciembre de 2025
Estudiantes universitarios
- Auxiliar Judicial – Callao
Sueldo: S/ 2.212
Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (3.er ciclo)
Cierre: 23 de diciembre de 2025
- Auxiliar Administrativo Legal – Lima
Sueldo: S/ 2.200
Requisitos: Estudiante de Derecho (8.º ciclo)
Cierre: 23 de diciembre de 2025
Bachilleres
- Asistente Judicial – Callao (2 vacantes)
Sueldo: S/ 3.470
Requisitos: Bachiller en Derecho
Cierre: 24 de diciembre de 2025
Titulados universitarios y abogados colegiados
(La mayoría de plazas pertenece a esta categoría)
- Especialista Judicial de Causa – Lima
Sueldo: S/ 2.972
Cierre: 21 de diciembre
- Especialista Judicial de Sala – Lima (2 vacantes)
Sueldo: S/ 3.722
Cierre: 21 de diciembre
- Analista de Planeamiento – Lima
Sueldo: S/ 5.600
Cierre: 22 de diciembre
- Especialista Judicial de Juzgado – La Libertad (3 vacantes)
Sueldo: S/ 2.972
Cierre: 23 de diciembre
- Especialista Legal – Loreto
Sueldo: S/ 4.710
Cierre: 23 de diciembre
- Secretario Judicial – Callao
Sueldo: S/ 2.972
Cierre: 23 de diciembre
- Profesional Legal – Callao (2 vacantes)
Sueldo: S/ 2.972
Cierre: 23 de diciembre
- Asistente Administrativo Legal – Lima (2 vacantes)
Sueldo: S/ 4.500
Cierre: 23 de diciembre
- Secretario/a Judicial – Cajamarca
Sueldo: S/ 2.972
Cierre: 24 de diciembre
- Especialista Judicial de Juzgado – Callao
Sueldo: S/ 3.850
Cierre: 24 de diciembre
- Especialista Judicial de Juzgado – Áncash (2 vacantes)
Sueldo: S/ 2.972
Cierre: 24 de diciembre
- Secretario/a Judicial – Junín
Sueldo: S/ 4.750
Cierre: 24 de diciembre
¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?
La postulación se realiza de manera virtual, siguiendo los pasos establecidos en las bases de cada plaza.
1. Verificar si cumples el perfil solicitado
Cada puesto exige condiciones específicas: nivel de estudios, experiencia, colegiatura, habilitación profesional y, en algunos casos, formación de posgrado.
2. Revisar las bases y anexos
Las bases indican la documentación obligatoria (formatos, declaraciones juradas, CV sustentado, etc.). No todas las vacantes requieren los mismos documentos.
3. Enviar la postulación antes del cierre
Como los plazos varían según el cargo, se recomienda registrarse con anticipación para evitar problemas con la plataforma.
4. Esperar los resultados oficiales
El Poder Judicial publica los resultados por etapas: evaluación curricular, entrevistas y resultados finales.