Los puestos requeridos por el Poder Judicial consideran plazas para personas con secundaria completa e incluyen especialidades como Derecho, Administración, Economía y más.

El Poder Judicial abrió una nueva convocatoria CAS para diciembre de 2025, ofreciendo 24 puestos dirigidos a profesionales, bachilleres, universitarios, técnicos y personas con secundaria completa. Los salarios van desde S/ 1.950 hasta S/ 5.600 y las oportunidades se distribuyen en Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Junín y Huancavelica.

A diferencia de otros procesos, cada vacante tiene un plazo de postulación distinto, por lo que es fundamental que los interesados revisen cuidadosamente las fechas límite para no quedar fuera. Asimismo, es necesario comprobar los requisitos, anexos y formatos señalados en las bases particulares de cada puesto.

A continuación, se presenta un resumen ordenado y fácil de leer con todas las vacantes disponibles.

Sueldos, tipo de contrato y regiones disponibles

Esta convocatoria del Poder Judicial se efectúa bajo el régimen CAS, con remuneraciones variables según el cargo y el nivel formativo solicitado. Los ingresos oscilan entre S/ 1.950 y S/ 5.600, siendo los puestos profesionales los que concentran los montos más altos.

Las regiones con demanda de nuevo personal son: Lima, Callao, La Libertad, Loreto, Áncash, Cajamarca, Junín y Huancavelica.

Los perfiles contemplados incluyen especialidades como Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros.

¿Qué puestos ofrece el Poder Judicial? (ordenados por nivel de estudios)

Personas con secundaria completa

Auxiliar de Vigilancia y Control – Huancavelica

Sueldo: S/ 1.950

Requisitos: Secundaria completa; deseable formación técnica mínima de 3 meses

Cierre: 22 de diciembre de 2025

Convocatoria del Poder Judicial

Estudiantes técnicos o con estudios técnicos

Asistente de Comunicaciones – La Libertad (2 vacantes)

Sueldo: S/ 2.212

Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses)

Cierre: 23 de diciembre de 2025

Estudiantes universitarios

Auxiliar Judicial – Callao

Sueldo: S/ 2.212

Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (3.er ciclo)

Cierre: 23 de diciembre de 2025

Sueldo: S/ 2.200

Requisitos: Estudiante de Derecho (8.º ciclo)

Cierre: 23 de diciembre de 2025

Bachilleres

Asistente Judicial – Callao (2 vacantes)

Sueldo: S/ 3.470

Requisitos: Bachiller en Derecho

Cierre: 24 de diciembre de 2025

Titulados universitarios y abogados colegiados

(La mayoría de plazas pertenece a esta categoría)

Especialista Judicial de Causa – Lima

Sueldo: S/ 2.972

Cierre: 21 de diciembre

Sueldo: S/ 3.722

Cierre: 21 de diciembre

Sueldo: S/ 5.600

Cierre: 22 de diciembre

Sueldo: S/ 2.972

Cierre: 23 de diciembre

Sueldo: S/ 4.710

Cierre: 23 de diciembre

Sueldo: S/ 2.972

Cierre: 23 de diciembre

Sueldo: S/ 2.972

Cierre: 23 de diciembre

Sueldo: S/ 4.500

Cierre: 23 de diciembre

Sueldo: S/ 2.972

Cierre: 24 de diciembre

Sueldo: S/ 3.850

Cierre: 24 de diciembre

Sueldo: S/ 2.972

Cierre: 24 de diciembre

Sueldo: S/ 2.972 Cierre: 24 de diciembre Secretario/a Judicial – Junín

Sueldo: S/ 4.750

Cierre: 24 de diciembre

¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?

La postulación se realiza de manera virtual, siguiendo los pasos establecidos en las bases de cada plaza.

1. Verificar si cumples el perfil solicitado

Cada puesto exige condiciones específicas: nivel de estudios, experiencia, colegiatura, habilitación profesional y, en algunos casos, formación de posgrado.

2. Revisar las bases y anexos

Las bases indican la documentación obligatoria (formatos, declaraciones juradas, CV sustentado, etc.). No todas las vacantes requieren los mismos documentos.

3. Enviar la postulación antes del cierre

Como los plazos varían según el cargo, se recomienda registrarse con anticipación para evitar problemas con la plataforma.