Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Nueva convocatoria 2025 del Poder Judicial: Vacantes en Lima y 7 regiones con sueldos de hasta S/ 5.600

Los puestos requeridos por el Poder Judicial consideran plazas para personas con secundaria completa e incluyen especialidades como Derecho, Administración, Economía y más.

    El Poder Judicial abrió una nueva convocatoria CAS para diciembre de 2025, ofreciendo 24 puestos dirigidos a profesionales, bachilleres, universitarios, técnicos y personas con secundaria completa. Los salarios van desde S/ 1.950 hasta S/ 5.600 y las oportunidades se distribuyen en Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Junín y Huancavelica.

    A diferencia de otros procesos, cada vacante tiene un plazo de postulación distinto, por lo que es fundamental que los interesados revisen cuidadosamente las fechas límite para no quedar fuera. Asimismo, es necesario comprobar los requisitos, anexos y formatos señalados en las bases particulares de cada puesto.

    wapa.pe

    A continuación, se presenta un resumen ordenado y fácil de leer con todas las vacantes disponibles.

    Sueldos, tipo de contrato y regiones disponibles

    Esta convocatoria del Poder Judicial se efectúa bajo el régimen CAS, con remuneraciones variables según el cargo y el nivel formativo solicitado. Los ingresos oscilan entre S/ 1.950 y S/ 5.600, siendo los puestos profesionales los que concentran los montos más altos.

    Las regiones con demanda de nuevo personal son: Lima, Callao, La Libertad, Loreto, Áncash, Cajamarca, Junín y Huancavelica.

    Los perfiles contemplados incluyen especialidades como Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros.

    ¿Qué puestos ofrece el Poder Judicial? (ordenados por nivel de estudios)

    Personas con secundaria completa

    • Auxiliar de Vigilancia y Control – Huancavelica
      Sueldo: S/ 1.950
      Requisitos: Secundaria completa; deseable formación técnica mínima de 3 meses
      Cierre: 22 de diciembre de 2025
    Convocatoria del Poder Judicial
    Convocatoria del Poder Judicial

    Estudiantes técnicos o con estudios técnicos

    • Asistente de Comunicaciones – La Libertad (2 vacantes)
      Sueldo: S/ 2.212
      Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses)
      Cierre: 23 de diciembre de 2025

    Estudiantes universitarios

    • Auxiliar Judicial – Callao
      Sueldo: S/ 2.212
      Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (3.er ciclo)
      Cierre: 23 de diciembre de 2025
    • Auxiliar Administrativo Legal – Lima
      Sueldo: S/ 2.200
      Requisitos: Estudiante de Derecho (8.º ciclo)
      Cierre: 23 de diciembre de 2025

    Bachilleres

    • Asistente Judicial – Callao (2 vacantes)
      Sueldo: S/ 3.470
      Requisitos: Bachiller en Derecho
      Cierre: 24 de diciembre de 2025

    Titulados universitarios y abogados colegiados
    (La mayoría de plazas pertenece a esta categoría)

    • Especialista Judicial de Causa – Lima
      Sueldo: S/ 2.972
      Cierre: 21 de diciembre
    • Especialista Judicial de Sala – Lima (2 vacantes)
      Sueldo: S/ 3.722
      Cierre: 21 de diciembre
    • Analista de Planeamiento – Lima
      Sueldo: S/ 5.600
      Cierre: 22 de diciembre
    • Especialista Judicial de Juzgado – La Libertad (3 vacantes)
      Sueldo: S/ 2.972
      Cierre: 23 de diciembre
    • Especialista Legal – Loreto
      Sueldo: S/ 4.710
      Cierre: 23 de diciembre
    • Secretario Judicial – Callao
      Sueldo: S/ 2.972
      Cierre: 23 de diciembre
    • Profesional Legal – Callao (2 vacantes)
      Sueldo: S/ 2.972
      Cierre: 23 de diciembre
    • Asistente Administrativo Legal – Lima (2 vacantes)
      Sueldo: S/ 4.500
      Cierre: 23 de diciembre
    • Secretario/a Judicial – Cajamarca
      Sueldo: S/ 2.972
      Cierre: 24 de diciembre
    • Especialista Judicial de Juzgado – Callao
      Sueldo: S/ 3.850
      Cierre: 24 de diciembre
    • Especialista Judicial de Juzgado – Áncash (2 vacantes)
      Sueldo: S/ 2.972
      Cierre: 24 de diciembre
    • Secretario/a Judicial – Junín
      Sueldo: S/ 4.750
      Cierre: 24 de diciembre

    ¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?

    La postulación se realiza de manera virtual, siguiendo los pasos establecidos en las bases de cada plaza.

    1. Verificar si cumples el perfil solicitado
    Cada puesto exige condiciones específicas: nivel de estudios, experiencia, colegiatura, habilitación profesional y, en algunos casos, formación de posgrado.

    2. Revisar las bases y anexos
    Las bases indican la documentación obligatoria (formatos, declaraciones juradas, CV sustentado, etc.). No todas las vacantes requieren los mismos documentos.

    3. Enviar la postulación antes del cierre
    Como los plazos varían según el cargo, se recomienda registrarse con anticipación para evitar problemas con la plataforma.

    4. Esperar los resultados oficiales
    El Poder Judicial publica los resultados por etapas: evaluación curricular, entrevistas y resultados finales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nueva convocatoria 2025 del Poder Judicial: Vacantes en Lima y 7 regiones con sueldos de hasta S/ 5.600
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

