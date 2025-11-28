Wapa.pe
Senamhi lanza alerta por lluvias intensas, rayos y vientos fuertes para 11 regiones del Perú

Carlos Vílchez se jactaba de nunca haber sido ampayado por la ‘Urraca’, pero parece que la racha acabó, ya que fue grabado en su auto con una mujer agarrado de la mano. ¿Le fue infiel a su novia?

    Lo que parecía imposible, finalmente ocurrió. Carlos Vílchez, uno de los pocos rostros de la farándula que nunca había estado envuelto en un ampay, sorprendió a todo el país luego de aparecer en una situación comprometedora con una mujer al interior de una camioneta. Las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, dejaron a miles de usuarios desconcertados y preguntándose si el cómico le habría sido infiel a su pareja, Melva Bravo.

    El clip publicado por La Karibeña muestra a Vílchez —popularmente conocido como La Carlota— dentro del vehículo acompañado de una joven que ocupa el asiento del copiloto. En la grabación, el actor luce sonriente y muy cercano a la misteriosa mujer. Incluso, durante unos segundos, puede verse cómo ambos se toman de la mano, gesto que desató miles de interpretaciones.

    La escena generó un inmediato revuelo, sobre todo porque Vílchez mantiene desde hace más de cinco años una relación estable con Melva Bravo, a quien frecuentemente le declara su amor “eterno” en entrevistas y redes sociales. Sin embargo, la reacción del público fue dividida: mientras algunos apuntaron a una posible infidelidad, otros buscaron justificar lo ocurrido.

    Usuarios reaccionan y plantean teorías sobre el polémico video

    La duda principal de los internautas fue la identidad de la mujer. Muchos consideraron que se trataba de la propia Melva Bravo, argumentando que la figura tenía un cabello similar. No obstante, la baja calidad del video impidió confirmarlo.

    Otros, en cambio, lanzaron teorías aún más inesperadas y sugirieron que el material podría haber sido generado con tecnología digital. Entre los comentarios más repetidos destacaron: “No tío Vilchez no eres tú, es la IA” y “VAYA cómo ha avanzado esta IA, hasta parece real”.

    También estuvieron quienes bromearon asegurando que el propio Vílchez habría permitido que lo graben: “Si se dejó ver, es porque él mismo quiso jajajajaja”; mientras que otro usuario comentó irónicamente: “Lograron lo que Magaly en años no pudo”.

    El video continúa generando especulación en redes y, hasta el momento, ni Carlos Vílchez ni Melva Bravo han emitido un pronunciamiento oficial.

