Melissa Klug afrontará este martes 26 de agosto su segundo intento de conciliación con Jefferson Farfán, en el que espera que el exfutbolista se presente para atender su pedido de incrementar la pensión destinada a sus dos hijos. Sin embargo, la empresaria causó revuelo con una exigencia particular sobre la edad hasta la que considera que sus hijos deberían seguir recibiendo manutención.

Klug solicita pensión hasta los 28 años

La popular Chalaca confirmó que este lunes 25 de agosto estará en América Hoy, un día antes de la audiencia, donde reiterará la necesidad de que la pensión se ajuste a las nuevas necesidades de sus hijos adolescentes.

Aunque muchos ven justa su postura, Janet Barboza sorprendió al revelar que habló con el abogado de Klug, quien le detalló la verdadera solicitud. Según contó, la empresaria no solo busca que Farfán cubra los estudios universitarios, sino que sus hijos continúen recibiendo pensión hasta los 28 años.

"Lo que está pidiendo Melissa Klug es que se reconozca la manutención de sus hijos hasta los 28 años, es decir, hasta que terminen de estudiar. También ha trascendido que los 43 mil soles no le alcanza. 'Un ratito, esa conciliación la tuvimos cuando mis hijos tenían entre tres y siete años, hoy mis hijos son adolescentes, están más grandes y gastan más, esa manutención la tendrían que aumentar'", expresó Barboza.

Este pedido generó debate entre las conductoras. Ethel Pozo consideró excesivo el plazo, ya que la ley ampara la manutención hasta que culminen su primera carrera: “La Ley te dice que si el joven termina la secundaria y quiere seguir una carrera universitaria la pensión se prolonga, pero no sé si hasta los 28, una carrera lo acabas hasta los 23”, opinó.

Por su parte, Valeria Piazza sostuvo que no corresponde que Farfán financie estudios de posgrado: “Yo creo que entre Darinka y Melissa Klug van a desplomar a Jefferson Farfán como gallinazo”, comentó Barboza entre risas.

Klug acusa a Farfán y recuerda conflicto con Doña Charo

A la par, la empresaria se refirió al juicio que enfrenta con Farfán por incumplir el acuerdo de confidencialidad que mantenían. Si bien admitió que en ocasiones habló mal de su expareja, aseguró que él también rompió el pacto y lanzó fuertes críticas contra la madre del futbolista.