Filtran que Melissa Klug exigirá pensión para hijos de Jefferson Farfán hasta los 28 años: Comparten condiciones

Filtran que Melissa Klug exigirá pensión para hijos de Jefferson Farfán hasta los 28 años: Comparten condiciones

Janet Barboza compartió conversación de abogado de Melissa Klug y los pedidos para Jefferson Farfán. 

    Filtran que Melissa Klug exigirá pensión para hijos de Jefferson Farfán hasta los 28 años: Comparten condiciones
    Filtran que Melissa Klug EXIGIRÁ pensión para hijos de Farfán hasta los 28 años: Comparten condiciones | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Filtran que Melissa Klug exigirá pensión para hijos de Jefferson Farfán hasta los 28 años: Comparten condiciones

    Melissa Klug afrontará este martes 26 de agosto su segundo intento de conciliación con Jefferson Farfán, en el que espera que el exfutbolista se presente para atender su pedido de incrementar la pensión destinada a sus dos hijos. Sin embargo, la empresaria causó revuelo con una exigencia particular sobre la edad hasta la que considera que sus hijos deberían seguir recibiendo manutención.

    Klug solicita pensión hasta los 28 años

    La popular Chalaca confirmó que este lunes 25 de agosto estará en América Hoy, un día antes de la audiencia, donde reiterará la necesidad de que la pensión se ajuste a las nuevas necesidades de sus hijos adolescentes.

    Aunque muchos ven justa su postura, Janet Barboza sorprendió al revelar que habló con el abogado de Klug, quien le detalló la verdadera solicitud. Según contó, la empresaria no solo busca que Farfán cubra los estudios universitarios, sino que sus hijos continúen recibiendo pensión hasta los 28 años.

    "Lo que está pidiendo Melissa Klug es que se reconozca la manutención de sus hijos hasta los 28 años, es decir, hasta que terminen de estudiar. También ha trascendido que los 43 mil soles no le alcanza. 'Un ratito, esa conciliación la tuvimos cuando mis hijos tenían entre tres y siete años, hoy mis hijos son adolescentes, están más grandes y gastan más, esa manutención la tendrían que aumentar'", expresó Barboza.

    Este pedido generó debate entre las conductoras. Ethel Pozo consideró excesivo el plazo, ya que la ley ampara la manutención hasta que culminen su primera carrera: “La Ley te dice que si el joven termina la secundaria y quiere seguir una carrera universitaria la pensión se prolonga, pero no sé si hasta los 28, una carrera lo acabas hasta los 23”, opinó.

    Por su parte, Valeria Piazza sostuvo que no corresponde que Farfán financie estudios de posgrado: “Yo creo que entre Darinka y Melissa Klug van a desplomar a Jefferson Farfán como gallinazo”, comentó Barboza entre risas.

    Klug acusa a Farfán y recuerda conflicto con Doña Charo

    A la par, la empresaria se refirió al juicio que enfrenta con Farfán por incumplir el acuerdo de confidencialidad que mantenían. Si bien admitió que en ocasiones habló mal de su expareja, aseguró que él también rompió el pacto y lanzó fuertes críticas contra la madre del futbolista.

    Recordó un episodio ocurrido en 2020, cuando Doña Charo, abuela de sus hijos, la cuestionó públicamente y hasta insinuó que podría quitarle a los menores, lo que generó un gran distanciamiento. “Y él me tiene que pagar la vida, porque su abogado habló, su mamá mostró los audios de una conversación con Jefferson sin mi autorización, mostraron documentos, hablaron falacias, solo porque la señora ignoraba mis conversaciones con él, ¿por qué no sacó la conversación completa? Habló de mis hijos, sus propios nietos”, declaró indignada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Filtran que Melissa Klug exigirá pensión para hijos de Jefferson Farfán hasta los 28 años: Comparten condiciones
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

