Como parte de la sentencia, el Poder Judicial ordenó que el bailarín pague una reparación civil de 10 mil soles a favor de la actriz venezolana. No obstante, Korina Rivadeneira anunció públicamente que ese dinero no se quedará en sus manos, pues decidió destinarlo a una causa mayor.

“Quiero contar algo importante: El juez dictó una reparación civil. Ese dinero no me hace sentir mejor, no borra lo vivido, no repara lo que me pasó. Pero puede servir para algo. Por eso, junto a mi familia, hemos decidido donarlo a una institución que apoye a mujeres víctimas de violencia”, compartió en su cuenta oficial de redes sociales.