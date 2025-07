“Vi videos en donde decían que la relación se acabó porque supuestamente Gino seguía enamorado de su expareja (Jazmín Pinedo). En un evento me preguntaron si yo me pelearía con su exnovia, y yo respondí que no, que yo la voy a amar y respetar de la misma manera en que lo hace él. Y la gente asimiló que él seguía enamorado. Pero yo no lo quise decir de esa manera. Lo dije con respeto, porque es la madre de su hija”, explicó Majo.

Además, dejó claro que Jazmín no fue el motivo del distanciamiento entre ella y el exchico reality. “No tendría que tener problema con ella, porque no es mi época. Todos hemos estado con 100 personas antes y el momento es ahora. ¿Por qué tengo que meterme yo en eso y pelearme? Jamás. Lo digo para que no todo se vayan hacia él y digan que él la malogró. Él no ha hecho nada. Él está en otro proceso distinto que el mío. Por eso tomamos la decisión de dejarlo y no es por ese tema (Jazmín Pinedo) para que lo tengan claro”, sentenció.