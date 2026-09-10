¡TRAGEDIA! Fallece influencer a los 27 años tras someterse a procedimiento estético que SALIÓ MAL: familiares exigen investigar el caso

La joven conocida en redes sociales perdió el conocimiento mientras recibía anestesia en una clínica privada y falleció posteriormente en un hospital.

Una intervención estética terminó en tragedia luego de que una joven de 27 años perdiera el conocimiento mientras recibía anestesia en una clínica privada. Aunque fue trasladada posteriormente a un hospital, los médicos no pudieron evitar el fatal desenlace. La familia de la víctima presentó una denuncia para esclarecer las circunstancias de su muerte. Mientras tanto, las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar qué ocurrió durante el procedimiento y si existió alguna responsabilidad.

Influencer murió durante un procedimiento estético

La víctima fue identificada como Olivia Oras, una influencer finlandesa de 27 años cuya muerte fue confirmada por sus familiares el jueves 3 de septiembre.

Influencer fallece por problema durante procedimiento estético

Sus padres, la artista Johanna Oras y el marchante de arte Reijo Oras, contaron al medio de investigación finlandés Yle MOT que su hija se encontraba en una clínica privada de Helsinki cuando perdió el conocimiento durante la administración de la anestesia, antes de someterse al procedimiento estético.

Tras la emergencia, Olivia fue trasladada al Hospital Universitario de Helsinki. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Mediante un portavoz, la familia informó que murió “tras un procedimiento estético que salió mal”. Luego de que sus familiares presentaran una denuncia, el Departamento de Policía de Helsinki asumió la investigación del caso.

Las autoridades finlandesas están tratando la muerte como un presunto homicidio involuntario. Las diligencias deberán establecer qué sucedió durante la intervención y si alguna acción u omisión pudo haber contribuido al fallecimiento.

“La investigación se encuentra en sus primeras etapas y no hay más información que compartir por el momento”, se lee en su comunicado.

¿Quién era Olivia Oras?

Olivia comenzó a ganar reconocimiento en internet desde su adolescencia. A los 14 años abrió una cuenta de Instagram y, con el paso del tiempo, su vida frente a las cámaras también se convirtió en parte de un proyecto documental.

En 2016 presentó 'The Perfect Selfie', producción en la que mostró diferentes aspectos de su día a día y la manera en que interactuaba con quienes seguían su contenido en redes sociales.

Pese a la expectativa que tenía por el lanzamiento, tomó la decisión de cerrar sus perfiles digitales. Un año después, en 2017, se instaló en Ámsterdam, donde empezó a trabajar en una cafetería mientras contemplaba continuar con su formación universitaria.

Durante esa etapa atravesó un episodio que marcó profundamente su vida: fue testigo del suicidio de una amiga. Después de lo ocurrido, decidió volver a Helsinki.

Posteriormente, comenzó a consumir pastillas para dormir y desarrolló una dependencia a estos medicamentos. A esta situación se sumó el consumo de alcohol, por lo que en 2022 ingresó durante un mes a un centro de rehabilitación.