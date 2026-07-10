Fallece POPULAR ACTOR de cine para ADULTOS tras sufrir DERRAME CEREBRAL

El actor se retiró hace 3 años para llevar una vida tranquila en Vail, Colorado. Su partida ha generado un profundo pesar entre colegas y seguidores que valoran su legado en el sector.

Actor de cine para adultos Dale Savage pierde la vida a los 62 años tras derrame cerebral | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Actor de cine para adultos Dale Savage pierde la vida a los 62 años tras derrame cerebral | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La industria del cine para adultos se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de una de sus figuras más reconocidas. La noticia fue confirmada por personas cercanas al actor, quienes expresaron su pesar por la partida de quien logró construir una exitosa carrera dentro del sector y mantenerse vigente durante varios años.

Según se informó, el deceso ocurrió el pasado 19 de junio a consecuencia de un derrame cerebral. La noticia generó numerosas reacciones entre colegas, seguidores y miembros del rubro, quienes recordaron su trayectoria y el impacto que tuvo.

Confirman muerte de actor de cine para adultos tras sufrir un derrame cerebral

El fallecimiento de Dale Savage fue dado a conocer por Anthony Duran, socio de la productora Ducati Studios, quien utilizó su cuenta de X para comunicar la noticia y dedicar unas palabras de despedida al actor.

“Con el corazón apesadumbrado, les informo a todos sus fans que la estrella del cine para adultos Dale Savage falleció de un derrame cerebral”, se lee en el mensaje con el que anunció la noticia.

Confirman fallecimiento de actor de cine para adultos

Además de confirmar la causa de su muerte, Duran destacó la importancia que tuvo Dale Savage dentro de la industria, al señalar que logró consolidarse como una de las figuras más reconocidas del sector pese a haber iniciado su carrera a una edad poco habitual.

“Todavía estoy en estado de shock y me cuesta mucho encontrar las palabras para escribir esto. Como un apuesto papá musculoso pansexual, Dale comenzó su carrera a los 50 años. Rápidamente se convirtió en una verdadera superestrella de la industria. Absolutamente amaba su trabajó y colaboró con algunos de los estudios y actores más destacados”, sostuvo.

Actor de cine para adultos Dale Savage pierde la vida a los 62 años tras derrame cerebral

Las muestras de cariño no tardaron en llegar por parte de seguidores y colegas, quienes resaltaron el legado que dejó dentro del entretenimiento para adultos.

¿Quién fue Dale Savage y por qué se retiró de la industria?

Dale Savage inició su trayectoria en el cine para adultos después de haber desarrollado una carrera completamente distinta. Antes de ingresar al mundo del entretenimiento para adultos, trabajó como bombero, actividad que desempeñó durante varios años.

Fue recién a los 50 años cuando decidió dar un giro a su vida profesional e incorporarse a la industria, donde rápidamente ganó notoriedad gracias a su trabajo frente a las cámaras. Durante aproximadamente una década participó en numerosas producciones y colaboró con importantes estudios y figuras del sector.

A pesar del éxito alcanzado, el actor optó por alejarse de la actividad profesional hace alrededor de 3 años. Según explicó Anthony Duran, tomó esa decisión para disfrutar de una etapa más tranquila lejos de los reflectores.

“Después de una carrera ocupada y exitosa, se retiró hace unos tres años para disfrutar de una vida tranquila en Vail, Colorado. El amor nunca muere. Hasta que nos volvamos a encontrar”, finalizó.