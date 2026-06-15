Muere a los 77 años una de las figuras más recordadas de la exitosa serie ALF

Muere a los 77 años una de las figuras más recordadas de la exitosa serie ALFÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El mundo de la televisión despide a una de sus figuras más recordadas. Anne Schedeen, actriz que alcanzó fama internacional por interpretar a Kate Tanner en la exitosa serie 'Alf', falleció a los 77 años, según informaron sus familiares mediante un emotivo comunicado difundido en redes sociales.
La noticia generó una ola de mensajes de cariño entre seguidores de distintas generaciones que crecieron viendo a la actriz en la icónica producción de los años 80.
Familia de Anne Schedeen comparte emotiva despedida
A través de una publicación en Facebook, sus seres queridos recordaron las cualidades que marcaron la vida de la intérprete, destacando no solo su carrera artística, sino también su personalidad y pasiones.
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“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, señalaron en el mensaje.
La familia también expresó el profundo vacío que deja su partida y la dificultad de imaginar una vida sin su presencia. “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”, manifestaron.
Asimismo, compartieron una de las frases favoritas de la actriz, que este miércoles cobra un significado especial para quienes la conocieron: “Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor”.
El personaje que la convirtió en un ícono de la televisión
Anne Schedeen será recordada principalmente por su participación en 'Alf', la exitosa serie emitida entre 1986 y 1990 que conquistó audiencias en todo el mundo. En la producción interpretó a Kate Tanner, la madre de familia que convivía con el carismático extraterrestre proveniente del planeta Melmac.
Gracias a ese papel, la actriz logró convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense de la época.
Su fallecimiento también fue lamentado por Tom Markley, director ejecutivo de Metropolitan Talent Agency, quien destacó el impacto que tuvo tanto dentro como fuera de los sets de grabación. “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”, declaró.
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Una trayectoria que trascendió generaciones
Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Oregón, Estados Unidos, la actriz inició su carrera participando en diversas producciones televisivas antes de alcanzar la fama internacional.
Aunque su papel en 'Alf' marcó un antes y un después en su trayectoria, quienes la conocieron destacan que su legado va mucho más allá de la pantalla. Su creatividad, sentido del humor y cercanía con sus seres queridos figuran entre los aspectos más recordados tras conocerse la noticia.
Por deseo de la familia, quienes quieran rendirle homenaje podrán realizar donaciones a Habitat for Humanity, organización benéfica elegida en lugar del envío de flores.