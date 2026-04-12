¿Vino por las elecciones? Bad Bunny sorprende al compartir fotos en Lima y Callao: "Perú, gracias por recibirme"

Bad Bunny generó revuelo en redes sociales al publicar material inédito de su visita a Perú mostrando su amor por el país.

En plena jornada electoral que mantiene la atención del país, el cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar material nunca antes visto de su reciente estadía en Perú. El artista utilizó su cuenta de Instagram para mostrar distintos momentos de su visita, despertando la reacción inmediata de sus seguidores.

Bad Bunny comparte fotos de Lima y Callao en medio de proceso electoral del Perú

A través de sus stories de Instagram, el intérprete de 'Debí tirar más fotos' dejó en shock al compartir videos del Perú, incluyendo una visita al Callao y el paso por un restaurante lujoso donde degustó los mejores platos de la gastronomía nacional.

En los primeros clips se observa un recorrido por distintas calles del primer puerto desde el interior de un vehículo. Durante el trayecto, incluso se distingue un mototaxi verde transitando por la avenida, una escena que llamó la atención de muchos usuarios, la preparación de un chef de un plato de ceviche y finaliza con una foto junto a su fanaticada peruana.

Pese a que muchos pensaron que eran fotos recientes, estas corresponderían a la visita que hizo el 'Conejo malo' en enero de este año, fecha en que se presentó en dos conciertos en el Perú. No obstante, sorprende que haya decidido esta fecha de elecciones para difundir las imágenes.

Bad Bunny dedica mensaje al Perú

El cantante dedicó un extenso mensaje con palabras sinceras de agradecimiento y amor hacia el Perú, uno de los países que considera apoyaron su carrera desde el inicio.

“Perú es clave... no es una frase vacía, es un hecho, pues tengo muchas anécdotas e historias que marcaron mi vida y mi carrera estando en este maravilloso país. Llevo visitándolos desde el 2017 y siempre me han mostrado su amor, pero está vez. se sintió diferente. Fue como un amor con más confianza de que ya nos conocemos y de que siempre estaremos conectados; no por moda, sino desde Moda jaja los míos entienden”, se lee al inicio de su mensaje.

Bad Bunny comparte su amor por el Perú

“Estaba muy emocionado por cantar con ustedes de nuevo, en especial mis canciones de salsa, sabiendo que son amantes de ella y que siempre han abrazado a los artistas de mi tierra; para mí era importante su aprobación y la manera en que cantaron lo dijo todo, Perú, gracias por recibirme una vez más con el amor y la amabilidad que lo hicieron”, sostuvo.