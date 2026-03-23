¿Caída en silencio? Captan a famoso actor de Rubí como chofer en un giro que sacude a sus seguidores

Uno de los actores que participó en telenovelas como Rubí y Soy tu dueña actualmente se desempeña como chofer de turistas. El ex de Vanessa Guzmán fue visto en esa faceta.

El actor Eduardo Rodríguez vivió una curiosa e inesperada situación, luego de que lo que parecía un viaje laboral común para una usuaria de redes sociales terminara convirtiéndose en una historia viral.

Según contó una mujer en Facebook, todo sucedió cuando un grupo de trabajadores se alistaba para partir en un viaje organizado por su empresa. Sin embargo, al llegar la camioneta que los trasladaría, ocurrió algo totalmente inesperado.

"La cita era afuera de las oficinas. Una camioneta llegó (...) y entonces ¡ocurrió lo inesperado!", relata la publicación, destacando la sorpresa al descubrir que quien estaría al volante era el propio Eduardo Rodríguez, de acuerdo con 'Radio Fórmula'.

Eduardo Rodríguez actor de Rubí

Una de las pasajeras comentó que el asombro fue aún mayor al notar que el actor no solo sería el conductor, sino que además los acompañaría durante todo el trayecto de ida y vuelta.

Asimismo, indicaron que el recordado galán de producciones como Rubí, Soy tu dueña, Soñadoras y Abrázame muy fuerte se mostró cercano, amable y con disposición para interactuar con todos los pasajeros.

Eduardo Rodríguez actor de Rubí

"No lo podíamos creer. Además de guapo, es un hombre increíblemente amable, educado y muy sencillo. Tiene una vibra muy noble. Platicamos todo el camino de su vida, chismeamos muy a gusto; de verdad me sorprendió la calidad de ser humano que es", resaltan.

Actor de Rubí es chofer

También explicaron que el actor no se ha alejado de la actuación, sino que en esta ocasión decidió apoyar el negocio familiar de alquiler de camionetas, ante la ausencia del conductor asignado.

"Él y su familia son dueños de una empresa de renta de camionetas para viajes. Ese día, el conductor asignado no llegó (...) él, sin pensarlo dos veces, decidió tomar el volante para no dejar plantado al cliente", menciona la publicación.