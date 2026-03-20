Fallece Chuck Norris, ícono del cine de acción, a los 86 años

El mundo del entretenimiento y las artes marciales llora la pérdida del actor Chuck Norris, fallecido a los 86 años el 20 de marzo de 2026, según confirmó su familia.

El mundo del entretenimiento y las artes marciales se encuentra de luto tras conocerse la muerte del reconocido actor estadounidense Chuck Norris. La figura de Hollywood, recordada por protagonizar la serie Walker, Texas Ranger, falleció el viernes 20 de marzo de 2026 a los 86 años, según confirmó su propia familia a través de un mensaje público.

Familia de Chuck Norris confirma su fallecimiento

La noticia fue comunicada mediante un pronunciamiento difundido en la cuenta oficial de Instagram del artista, donde sus seres queridos compartieron un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer en la mañana", expresó la familia en un comunicado en Instagram.

Chuck Norris

"Para el mundo, fue un experto en artes marciales, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", señala el texto. "Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz".

Diversos medios internacionales comenzaron a informar sobre la situación del actor antes de que su familia confirmara su muerte. El portal de espectáculos TMZ señaló el jueves que el reconocido artista habría atravesado una emergencia médica, aunque en ese momento no se difundieron mayores detalles sobre su estado.

El último mensaje que compartió Chuck Norris antes de su muerte

Poco antes de que se conociera la noticia, Chuck Norris había celebrado su cumpleaños número 86 con un mensaje dirigido a sus seguidores en redes sociales. El actor, recordado por protagonizar populares películas de acción en los años 80, publicó un video en el que se le veía entrenando y manteniendo su característico espíritu competitivo.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre. "Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", agregó.