Muere James Van Der Beek, el inolvidable Dawson de Dawson’s Creek, a los 48 años

James Van Der Beek , protagonista de Dawson’s Creek, falleció a los 48 años. Su familia confirmó la noticia y recordaron su lucha contra el cáncer de colon.

El mundo del entretenimiento amaneció con una noticia que golpeó fuerte a los seguidores de la televisión de los años 90. El actor James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en Dawson's Creek, falleció a los 48 años.

Según informó TMZ, un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis confirmó que el deceso fue reportado a las 6:44 a. m. de este miércoles. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre la causa de muerte.

El mensaje de su familia: “falleció pacíficamente”

Horas después de conocerse la noticia, la familia del actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado que conmovió a sus seguidores alrededor del mundo.

"Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y serenidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos a nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", se lee en el anuncio.

El mensaje, que rápidamente se viralizó, reflejó el tono íntimo y espiritual con el que la familia decidió despedir al actor, destacando su rol no solo como figura pública, sino como pilar familiar.

Su batalla contra el cáncer y la despedida de sus compañeros

A finales de 2024, Van Der Beek había hecho público que enfrentaba un cáncer de colon. Durante una entrevista en el programa Good Morning America, relató el impacto emocional que le generó el diagnóstico.

"Comía lo que consideraba saludable y tenía toda una agenda de lo que creía que sería mi año y mis prioridades para las próximas semanas y meses. La realidad de que todo eso iba a cambiar y tomar un rumbo diferente… al principio, sinceramente, fue una pesadilla de la que no podía despertar", comentó.

El actor tenía previsto reencontrarse con sus compañeros de Dawson’s Creek en septiembre pasado, pero su estado de salud le impidió asistir presencialmente. En su lugar, envió un mensaje en video que hoy adquiere un significado aún más profundo.

"Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona", fueron sus primeras palabras.