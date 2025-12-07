Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo y pilar de la salsa, falleció a los 99 años, dejando un legado inolvidable en la música latina.

El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado 6 de diciembre a los 99 años debido a complicaciones de salud.

Su partida fue confirmada por la orquesta a través de sus redes sociales, poniendo fin a una trayectoria de más de seis décadas y consolidando a "La Universidad de la Salsa" como una de las agrupaciones más importantes e influyentes de la música latina a nivel mundial.

Rafael Ithier falleció a los 99 años

A través de sus redes sociales, la orquesta confirmó el fallecimiento del artista. "Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal. Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo".

¿De qué murió Rafael Ithier?

Aunque en los últimos años Rafael Ithier había delegado algunas responsabilidades de dirección a otros miembros de la orquesta, su liderazgo y presencia seguían siendo insustituibles. A pesar de su edad avanzada, permanecía activo y supervisaba cada detalle de la agrupación que fundó. Hasta el momento no se han confirmado las causas de su fallecimiento, aunque se presume que pudo deberse a su longevidad, ya que estaba a punto de cumplir 100 años.

La familia de Ithier y la gerencia de El Gran Combo de Puerto Rico están organizando los actos fúnebres, que se anticipan de gran magnitud. Se espera un homenaje con cuerpo presente en un lugar emblemático de San Juan, para que el pueblo puertorriqueño pueda despedirse de quien les regaló ritmo y alegría durante más de medio siglo.

Última presentación de Rafael Ithier en Lima

La más reciente presentación de la Universidad de la Salsa en Lima se llevó a cabo los días 16 y 17 de agosto en el Gran Teatro Nacional, ofreciendo un espectáculo de alta calidad musical que destacó por su sonido impecable.