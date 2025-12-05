Reconocido actor de ‘Pasión de Gavilanes’ atraviesa un duro momento personal tras sufrir una dolorosa pérdida que lo tiene devastado.

Mario Cimarro, reconocido protagonista de ‘Pasión de Gavilanes’, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. El actor cubano anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su mamá, quien luchaba contra el Alzheimer.

Conmoviendo a sus seguidores, Cimarro se sinceró sobre la pérdida y compartió el profundo vacío que siente, dejando ver su lado más humano y vulnerable ante esta triste noticia.

Actor principal de ‘Pasión de Gavilanes’ llora la muerte de su mamá

El reconocido actor Mario Cimarro mostró su profundo dolor al dedicar un sentido mensaje de despedida a su mamá, acompañado de un emotivo mensaje. Tras su pérdida, recibió cientos de muestras de apoyo de seguidores y amigos.

“Con el corazón hecho pedazos les comparto que han sido semanas intensas apoyando a mamá. He buscado mil formas de detenerme y escribir, y desde el lunes ya no está con nosotros. Se fue rodeada del cariño de sus hijos y la bendición de su sacerdote", expresó.

“Quiero honrarla con la alegría y el optimismo que siempre transmitió a quienes la conocieron. Luchó con valentía contra el Alzheimer. La vamos a extrañar y siempre la recordaremos", añadió.

Mario Cimarro, protagonista de ‘Pasión de Gavilanes’

Mario Cimarro, actor cubano de renombre, logró reconocimiento internacional interpretando a Juan Reyes en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’. Originario de La Habana, comenzó su carrera actoral en los años 90. Su participación en producciones como Gata Salvaje, La Usurpadora y El Cuerpo del Deseo lo consolidó como uno de los galanes más queridos de la televisión hispana.