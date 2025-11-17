Famoso presentador fallece tras trasplante y su hermano rompe en doloroso adiós: “Te extrañaremos…”

Un famoso presentador de noticias falleció luego de someterse a un trasplante de riñón, ya que padecía de una grave enfermedad y su hermano, quien era su donante, le dedicó unas tiernas palabras de despedida. ¿Quién es?

Este miércoles, la cadena ABC News confirmó el fallecimiento del veterano corresponsal Jim Avila, quien murió tras una extensa enfermedad en su hogar en San Diego.

Durante casi dos décadas, Avila brilló como reportero especializado en justicia, política y grandes investigaciones—categorías que definieron su carrera. Su partida deja un gran vacío en el mundo de la información televisiva.

La presentadora Diane Macedo fue la encargada de anunciar la triste noticia en vivo: “Partió luego de una extensa enfermedad”, dijo, resaltando su legado impecable y dedicando sentidas palabras a su familia y a quienes trabajaron a su lado.

Una trayectoria de excelencia y una batalla silenciosa

Jim Avila comenzó su carrera en los medios en la radio de San Francisco para luego trasladarse a televisión, asumiendo roles en importantes estaciones antes de su ascenso a corresponsal nacional del ABC News.

Dentro de sus hitos está su cobertura desde la Casa Blanca entre 2012 y 2016 y su galardonado reporte sobre la reapertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por el que recibió el prestigioso Merriman Award.

En lo personal, Avila enfrentó serios problemas de salud: en 2017 hizo público que sus riñones funcionaban al 14 % de su capacidad a causa de la diabetes, lo que derivó en la necesidad de un trasplante. Su hermano Jaie se ofreció como donante para salvarle la vida. Pese a la operación, las complicaciones médicas no le permitieron regresar al ritmo de antes, lo que lo llevó a dejar ABC en 2021 y continuar en un rol más reducido hasta su muerte.