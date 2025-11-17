Famoso presentador fallece tras trasplante y su hermano rompe en doloroso adiós: “Te extrañaremos…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Este miércoles, la cadena ABC News confirmó el fallecimiento del veterano corresponsal Jim Avila, quien murió tras una extensa enfermedad en su hogar en San Diego.
Durante casi dos décadas, Avila brilló como reportero especializado en justicia, política y grandes investigaciones—categorías que definieron su carrera. Su partida deja un gran vacío en el mundo de la información televisiva.
La presentadora Diane Macedo fue la encargada de anunciar la triste noticia en vivo: “Partió luego de una extensa enfermedad”, dijo, resaltando su legado impecable y dedicando sentidas palabras a su familia y a quienes trabajaron a su lado.
Una trayectoria de excelencia y una batalla silenciosa
Jim Avila comenzó su carrera en los medios en la radio de San Francisco para luego trasladarse a televisión, asumiendo roles en importantes estaciones antes de su ascenso a corresponsal nacional del ABC News.
Dentro de sus hitos está su cobertura desde la Casa Blanca entre 2012 y 2016 y su galardonado reporte sobre la reapertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por el que recibió el prestigioso Merriman Award.
En lo personal, Avila enfrentó serios problemas de salud: en 2017 hizo público que sus riñones funcionaban al 14 % de su capacidad a causa de la diabetes, lo que derivó en la necesidad de un trasplante. Su hermano Jaie se ofreció como donante para salvarle la vida. Pese a la operación, las complicaciones médicas no le permitieron regresar al ritmo de antes, lo que lo llevó a dejar ABC en 2021 y continuar en un rol más reducido hasta su muerte.
La partida de Jim Avila es un recordatorio de que detrás de la cámara y el micrófono también hay seres humanos que luchan batallas invisibles. Su legado informativo, implacable en la búsqueda de la verdad, permanecerá como ejemplo para nuevas generaciones de periodistas.