Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jesús Barco REAPARECIÓ luego de oficializarse el fin de su relación con Melissa Klug y DESCARTÓ reconciliación

Isabel Preysler publica las cartas de amor inéditas que Mario Vargas Llosa le escribió durante su relación: "Hoy te beso, en cámara lenta"

Isabel Preysler publica las cartas de amor inéditas de Mario Vargas Llosa, donde el Nobel revela su faceta más romántica y humana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Isabel Preysler publica las cartas de amor inéditas que Mario Vargas Llosa le escribió durante su relación: "Hoy te beso, en cámara lenta"
    Mario Vargas Llosa se separó de la madre de sus hijos e inició una larga relación con la socialité Isabel Presley.
    Isabel Preysler publica las cartas de amor inéditas que Mario Vargas Llosa le escribió durante su relación: "Hoy te beso, en cámara lenta"

    Durante casi ocho años, la historia entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fue una de las más comentadas en el mundo literario y social. Ahora, la socialité filipina vuelve a poner su romance bajo la mirada pública con la publicación de ocho cartas inéditas que el Nobel peruano le escribió entre 2015 y 2022, en las que plasma con delicadeza su amor, deseo y gratitud.

    Las cartas más íntimas de Mario Vargas Llosa

    En su libro autobiográfico, Isabel Preysler revela pasajes personales de su relación con el autor de La ciudad y los perros, compartiendo los mensajes más tiernos y apasionados que él le dedicó.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hija mayor de Melissa Klug festeja cumpleaños de su madrastra al lado de su padre con exclusivo viaje a Jamaica

    “Hoy te beso, en cámara lenta, en tus orejitas, en tus hombros, en las manos y en los pies”, escribió Vargas Llosa en una de las misivas, donde deja entrever un amor profundo y casi poético.

    Las primeras cartas, datadas en 2015, reflejan el entusiasmo de un hombre enamorado que descubría un nuevo sentido de la vida. “Nunca imaginé que me harías tanta falta, que en tan poco tiempo te hubieras vuelto alguien tan imprescindible y querido en mi vida”, se lee en otro fragmento.

    wapa.pe

    El escritor incluso recordó su primer encuentro con una imagen cinematográfica: “Desde la noche maravillosa de la peletera, mi vida se llenó de juventud, de sueños, de deseos. Amor mío, cada vez descubro en ti cosas bellas, delicadas, pequeños detalles que me llenan de admiración y de felicidad”.

    Entre sus líneas más románticas, Vargas Llosa se dirige a Isabel con apelativos como “reinita de los delfines” y confiesa su anhelo: “Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos”.

    Un amor contado con ternura y reflexión

    Con el paso de los años, las cartas adoptan un tono más pausado, marcado por la madurez y la gratitud. En una fechada en 2018, Vargas Llosa le escribe: “Tres años pueden ser una eternidad o el tiempo de un suspiro, y estos tres años que hemos pasado juntos han sido ambas cosas, una larga felicidad y una experiencia veloz”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: El nuevo oficio de Yamila Piñero y su radical cambio de vida tras abandonar el Perú

    Un año después, reafirma ese sentimiento con la misma serenidad: “Ya cuatro años que estamos juntos. Se han pasado corriendo, como pasa el tiempo cuando uno es feliz. Y yo lo he sido y lo soy a tu lado, como nunca antes”.

    En los textos más recientes, escritos entre 2020 y 2022, el Nobel reflexiona sobre el paso del tiempo y la plenitud del amor vivido. “Gracias, amor mío, por todo lo que me has dado y sé que me seguirás dando”, expresa con gratitud.

    Su última carta, escrita en febrero de 2025, deja entrever un gesto final que nunca llegó a concretarse: una novela dedicada a Isabel. “Quiero ponerla a tus pies cuando la termine… Creo que será mi mejor libro y quiero dedicártelo con todo mi amor”, escribió pocos meses antes de su fallecimiento, cerrando con tinta y emoción una historia que hoy revive entre páginas

    SOBRE EL AUTOR:
    Isabel Preysler publica las cartas de amor inéditas que Mario Vargas Llosa le escribió durante su relación: "Hoy te beso, en cámara lenta"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    El secreto que Isabel Preysler guardaba sobre su relación con Vargas Llosa y que salió a la luz tras su fallecimiento

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;