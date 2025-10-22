Isabel Preysler publica las cartas de amor inéditas que Mario Vargas Llosa le escribió durante su relación: "Hoy te beso, en cámara lenta"

Isabel Preysler publica las cartas de amor inéditas de Mario Vargas Llosa, donde el Nobel revela su faceta más romántica y humana.

Mario Vargas Llosa se separó de la madre de sus hijos e inició una larga relación con la socialité Isabel Presley.

Durante casi ocho años, la historia entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fue una de las más comentadas en el mundo literario y social. Ahora, la socialité filipina vuelve a poner su romance bajo la mirada pública con la publicación de ocho cartas inéditas que el Nobel peruano le escribió entre 2015 y 2022, en las que plasma con delicadeza su amor, deseo y gratitud.

Las cartas más íntimas de Mario Vargas Llosa

En su libro autobiográfico, Isabel Preysler revela pasajes personales de su relación con el autor de La ciudad y los perros, compartiendo los mensajes más tiernos y apasionados que él le dedicó.

“Hoy te beso, en cámara lenta, en tus orejitas, en tus hombros, en las manos y en los pies”, escribió Vargas Llosa en una de las misivas, donde deja entrever un amor profundo y casi poético.

Las primeras cartas, datadas en 2015, reflejan el entusiasmo de un hombre enamorado que descubría un nuevo sentido de la vida. “Nunca imaginé que me harías tanta falta, que en tan poco tiempo te hubieras vuelto alguien tan imprescindible y querido en mi vida”, se lee en otro fragmento.

El escritor incluso recordó su primer encuentro con una imagen cinematográfica: “Desde la noche maravillosa de la peletera, mi vida se llenó de juventud, de sueños, de deseos. Amor mío, cada vez descubro en ti cosas bellas, delicadas, pequeños detalles que me llenan de admiración y de felicidad”.

Entre sus líneas más románticas, Vargas Llosa se dirige a Isabel con apelativos como “reinita de los delfines” y confiesa su anhelo: “Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos”.

Un amor contado con ternura y reflexión

Con el paso de los años, las cartas adoptan un tono más pausado, marcado por la madurez y la gratitud. En una fechada en 2018, Vargas Llosa le escribe: “Tres años pueden ser una eternidad o el tiempo de un suspiro, y estos tres años que hemos pasado juntos han sido ambas cosas, una larga felicidad y una experiencia veloz”.

Un año después, reafirma ese sentimiento con la misma serenidad: “Ya cuatro años que estamos juntos. Se han pasado corriendo, como pasa el tiempo cuando uno es feliz. Y yo lo he sido y lo soy a tu lado, como nunca antes”.

En los textos más recientes, escritos entre 2020 y 2022, el Nobel reflexiona sobre el paso del tiempo y la plenitud del amor vivido. “Gracias, amor mío, por todo lo que me has dado y sé que me seguirás dando”, expresa con gratitud.