Pablo Alborán regresa al Perú con su Global Tour KM0: conoce cuándo será su show en Lima

El reconocido cantautor y músico malagueño, Pablo Alborán, confirmó que Lima será parte de su nueva gira mundial Global Tour KM0, la cual recorrerá distintos países de América y Europa. El esperado concierto en Perú se llevará a cabo el 24 de marzo del 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

¿De qué trata la gira Global Tour KM0 de Pablo Alborán?

La gira arrancará en marzo del próximo año en Latinoamérica y promete ser uno de los espectáculos más emocionantes de la temporada. Pablo Alborán presentará en vivo su nuevo disco KM0, un trabajo que marca una evolución en su sonido, más maduro e innovador, pero sin dejar de lado los clásicos que lo convirtieron en uno de los artistas más queridos en la música en español.

Entre los temas que sonarán destacan “Saturno”, “Solamente tú”, “Pasos de cero”, “Recuérdame”, “Quién” y “Prometo”.

"Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", expresó el artista durante la rueda de prensa.

¿Qué otras sorpresas trae Pablo Alborán para sus fans?

Antes del inicio de la gira, el cantautor celebrará un showcase gratuito en la Puerta del Sol de Madrid el próximo 23 de septiembre a las 20:00 horas, el cual será transmitido en directo a través de TikTok. Ese mismo día se lanzará la preventa de su nuevo disco KM0, junto con la venta general de entradas para la gira mundial.

Este showcase será la primera oportunidad para que los fans disfruten de los nuevos sonidos y las innovaciones musicales que Pablo Alborán incorporó en su próximo álbum.

¿Dónde comprar entradas para el concierto en Lima?

Las entradas para el concierto de Pablo Alborán en Lima estarán disponibles en Teleticket desde el lunes 22 de septiembre del 2025.

Preventa exclusiva con tarjetas Banco Falabella : 22 y 23 de septiembre (y/o hasta agotar stock).

: 22 y 23 de septiembre (y/o hasta agotar stock). Venta general: a partir del 24 de septiembre del 2025.

Pablo Alborán: 15 años de carrera y nuevos proyectos

Con más de quince años de trayectoria, Pablo Alborán debutó en el 2010 con el éxito “Solamente tú”. Desde entonces, ha consolidado una sólida carrera musical con millones de seguidores en el mundo.