Florinda Meza se pronuncia en contra de la serie de ‘ Chespirito ’, señalando que la historia de Roberto Gómez Bolaños es presentada de manera falsa y distorsionada.

Florinda Meza volvió a ser tendencia tras pronunciarse sobre la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, producción que narra la vida de Roberto Gómez Bolaños. La actriz mexicana dejó claro que no está de acuerdo con la manera en que se cuenta la historia del creador del ‘Chavo del 8’.

Florinda Meza arremete contra serie sobre Chespirito

La actriz mexicana Florinda Meza rompió el silencio y lanzó fuertes críticas contra la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, producción que aborda la vida y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños.

La recordada intérprete de Doña Florinda aseguró que la historia mostrada en pantalla es completamente falsa y que tomará medidas para aclarar lo que considera un agravio a la memoria de su esposo.

"Los autores de esa serie hicieron mucho daño y el productor, inclusive la plataforma, son responsables de muchos daños que iré aclarando. Todo lo que aparece en esa serie es mentira, todo es falso", afirmó contundente Meza, dejando en claro que su molestia va más allá de la ficción.

La actriz también criticó que el proyecto se presentara durante años como una biografía oficial para luego reconocer que se trataba de una ficción. "Por ocho años trataba de la biografía de Roberto Gómez Bolaños y dejaron que el público creyera en esa idea y que se basaban en el libro también se dijo mucho, para decir en la presentación en la prensa que era una fantasía y con este argumento empiezan por demeritar hasta la carrera y la trayectoria de Roberto", explicó.

Florinda Meza negó de forma tajante que hayan existido los conflictos mostrados en la serie. "Es una mentira deliberada, todo lo que ponen ahí es falso, nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto, eran amigos y además, no pasó nada de eso", aseguró.

Florinda Meza se incomoda por personaje que contaría su historia

Uno de los puntos que más le incomodó fue la representación de un personaje que, según ella, pretende ser una versión distorsionada de sí misma. "(¿No aventó el anillo?) Eso es un absurdo espantoso, los autores crearon un personaje de ficción, supuestamente yo no estoy en esa serie, pero crearon un personaje de tal manera que toda la gente dio por hecho que era yo, entendió que era yo, porque nadie más hizo el papel de Doña Florinda", manifestó indignada.