¿Quién era Esmeralda FG, la tiktoker mexicana que fue hallada muerta con su esposo e hijos en Guadalajara?

La influencer mexicana Esmeralda FG fue hallada sin vida junto a su familia en Guadalajara.

La influencer mexicana Esmeralda FG fue encontrada sin vida junto a su esposo e hijos en Guadalajara, Jalisco, un hecho que ha causado gran impacto debido a la notoriedad de la joven en redes sociales.

La faceta pública de Esmeralda FG en TikTok

Con más de 40 mil seguidores y alrededor de 600 mil “me gusta” en su cuenta de TikTok (@esmeraldafg222), Esmeralda compartía un estilo de vida marcado por el lujo: viajes, moda de diseñadores y autos deportivos. Sus publicaciones incluían escenarios de playas, hoteles exclusivos y accesorios de marcas como Gucci, Dior o Louis Vuitton.

En varias publicaciones también aparecían sus hijos y su mascota, en un contraste entre la vida familiar y la ostentación digital. Su última actualización en la plataforma fue el 7 de agosto.

El hallazgo de la camioneta en Guadalajara

El 22 de agosto, autoridades de Jalisco localizaron una camioneta Ford Ranger gris en la colonia San Andrés, con los cuerpos de Esmeralda Ferrer Garibay, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos. La familia había sido reportada como desaparecida días antes.

Según la Fiscalía, el vehículo estuvo previamente en un taller mecánico conocido como La Araña, donde peritos encontraron rastros de sangre y casquillos de bala. Todo apunta a que el crimen se cometió en ese lugar antes de abandonar la unidad en otra zona.

La investigación sigue la línea vinculada a las actividades comerciales de Gil Licea, quien se dedicaba a la compra-venta de autos y a la distribución de jitomate en Michoacán.

Reacciones en redes tras la noticia

Los últimos videos de Esmeralda se llenaron de comentarios de despedida y reflexiones. “QEPD, nadie merece ese final”, escribió un usuario, mientras que otros criticaron la exposición de lujos y los riesgos asociados al dinero fácil.

Avance de las investigaciones

Inicialmente, fueron detenidos dos trabajadores del taller mecánico, Héctor Manuel Valdivia Martínez y un sujeto apodado “El Chino”, pero ambos quedaron en libertad por falta de pruebas. Poco después, Valdivia y dos familiares fueron reportados como desaparecidos tras ser interceptados por un grupo armado.