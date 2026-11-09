Pelo D’Ambrosio sorprende al presentar a su ahijada Giannely Hidalgo en festival andino y la llena de elogios

Pelo D’Ambrosio sorprendió a los asistentes del ‘Expofolk cinco’ al invitar a su ahijada Giannely Hidalgo al escenario, donde interpretaron la popular canción '¿Y qué pasó?'.

Pelo D’Ambrosio, uno de los cantautores más exitosos del país, no ocultó su emoción al presentar a Giannely Hidalgo.

Pelo D’Ambrosio, uno de los cantautores más exitosos del país, no ocultó su emoción al presentar a Giannely Hidalgo.

El sábado 31 de octubre se llevó a cabo la quinta edición del Expofolk, festival que congregó a destacados representantes de la música andina, entre ellos Amaranta, Mac Salvador, Raíces D’Jauja, Los Apus, El Lobo, String Karma, el Grupo Femenino Bolivia y Pelo D’Ambrosio. Este último protagonizó uno de los momentos más especiales de la jornada al presentar sobre el escenario a su ahijada artística, Giannely Hidalgo, cantante que en 2025 denunció presuntas irregularidades relacionadas con el Festival de Viña del Mar.

Pelo D’Ambrosio, uno de los cantautores más exitosos del país, no ocultó su emoción al presentar a Giannely Hidalgo ante los asistentes que llegaron al anfiteatro del Parque de la Exposición. El evento se convirtió en una celebración de la música andina, sus raíces culturales y el legado artístico que continúa conquistando a nuevas generaciones.

Durante su participación en el Expofolk cinco, el intérprete huanuqueño sorprendió a los presentes al invitar a Giannely Hidalgo a compartir escenario para cantar juntos '¿Y qué pasó?', tema que ha ganado popularidad en las últimas semanas. La canción también ha sido interpretada por reconocidas agrupaciones y artistas como La Bella Luz, Sonido 2000, Las Estrellas de la Cumbia, Son del Duke, Internacional Somos Norte y Angie Chávez.

En medio de su presentación, Pelo D’Ambrosio dedicó unas palabras de reconocimiento a su ahijada, conocida en el ambiente musical como la Princesa del Oriente, sobrenombre que recibió de los músicos de Pata Amarilla. El cantautor destacó el crecimiento de su carrera y pidió a los asistentes que la recibieran con un fuerte aplauso. "Gracias, ahijada", expresó ante el público.

¿Quién es Giannely Hidalgo, la ahijada de Pelo D’Ambrosio?

Giannely Hidalgo es una cantante peruana originaria de la selva, cuya trayectoria musical comenzó cuando apenas tenía siete años. A lo largo de su carrera ha explorado distintos estilos musicales, aunque actualmente busca consolidarse en el género de la cumbia. Su talento le ha permitido obtener reconocimientos en diversos concursos y festivales de alcance local y regional.

La artista también ha tenido la oportunidad de colaborar con figuras reconocidas de la música peruana, como Dilbert Aguilar. Sin embargo, uno de los vínculos más importantes de su trayectoria es el que mantiene con Pelo D’Ambrosio, quien ha compuesto para ella canciones como 'Acabas conmigo', 'Te he mentido' y 'Puedo cantarte'.