Brad Pizza y Dailyn Curbelo conmemoran el primer año de sus gemelos: así se vivió la fiesta

Brad Pizza y Dailyn Curbelo conmemoran el primer año de sus gemelos: así se vivió la fiestaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El empresario pizzero Mauricio Diez Canseco y la artista Dailyn Curbelo disfrutaron de una intensa felicidad al conmemorar el primer cumpleaños de sus gemelos Valentina y Doménico, acompañados por amigos cercanos y familiares.
"Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices. Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde", afirmó Mauricio Diez Canseco acerca del evento en honor a sus hijos.
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Durante la celebración, Mauricio Diez Canseco estuvo acompañado por sus hijos Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y Dailyn, junto a sus hermanas Daynelis y Dayrelis, quienes son las madrinas de los gemelos.
"Hemos disfrutado de una tarde hermosa celebrando la vida de los mellizos, quienes crecen llenos de amor. Y estoy agradecida con la vida por la bendición de disfrutar mi rol de madre cada día", expresó Dailyn.
En 2024, Mauricio Diez Canseco dejó a todos sorprendidos al anunciar que, junto a Dailyn, serían padres, tras someterse a un tratamiento de fertilidad, realizando así el sueño de la cantante cubana de ser madre.