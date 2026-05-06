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Brad Pizza y Dailyn Curbelo conmemoran el primer año de sus gemelos: así se vivió la fiesta

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo celebran el primer cumpleaños de sus mellizos Valentina y Doménico en una emotiva fiesta con familiares y amigos. La pareja expresó su alegría por el crecimiento de sus hijos.

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    Brad Pizza y Dailyn Curbelo conmemoran el primer año de sus gemelos: así se vivió la fiesta
    Diez Canseco expresó su alegría por el crecimiento de sus hijos, quienes se encuentran sanos y felices.
    Brad Pizza y Dailyn Curbelo conmemoran el primer año de sus gemelos: así se vivió la fiesta

    El empresario pizzero Mauricio Diez Canseco y la artista Dailyn Curbelo disfrutaron de una intensa felicidad al conmemorar el primer cumpleaños de sus gemelos Valentina y Doménico, acompañados por amigos cercanos y familiares.

    "Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices. Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde", afirmó Mauricio Diez Canseco acerca del evento en honor a sus hijos.

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    Durante la celebración, Mauricio Diez Canseco estuvo acompañado por sus hijos Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y Dailyn, junto a sus hermanas Daynelis y Dayrelis, quienes son las madrinas de los gemelos.

    "Hemos disfrutado de una tarde hermosa celebrando la vida de los mellizos, quienes crecen llenos de amor. Y estoy agradecida con la vida por la bendición de disfrutar mi rol de madre cada día", expresó Dailyn.

    En 2024, Mauricio Diez Canseco dejó a todos sorprendidos al anunciar que, junto a Dailyn, serían padres, tras someterse a un tratamiento de fertilidad, realizando así el sueño de la cantante cubana de ser madre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brad Pizza y Dailyn Curbelo conmemoran el primer año de sus gemelos: así se vivió la fiesta
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

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