Brad Pizza y Dailyn Curbelo conmemoran el primer año de sus gemelos: así se vivió la fiesta

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo celebran el primer cumpleaños de sus mellizos Valentina y Doménico en una emotiva fiesta con familiares y amigos. La pareja expresó su alegría por el crecimiento de sus hijos.

Diez Canseco expresó su alegría por el crecimiento de sus hijos, quienes se encuentran sanos y felices.

Diez Canseco expresó su alegría por el crecimiento de sus hijos, quienes se encuentran sanos y felices.

El empresario pizzero Mauricio Diez Canseco y la artista Dailyn Curbelo disfrutaron de una intensa felicidad al conmemorar el primer cumpleaños de sus gemelos Valentina y Doménico, acompañados por amigos cercanos y familiares.

"Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices. Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde", afirmó Mauricio Diez Canseco acerca del evento en honor a sus hijos.

Durante la celebración, Mauricio Diez Canseco estuvo acompañado por sus hijos Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y Dailyn, junto a sus hermanas Daynelis y Dayrelis, quienes son las madrinas de los gemelos.

"Hemos disfrutado de una tarde hermosa celebrando la vida de los mellizos, quienes crecen llenos de amor. Y estoy agradecida con la vida por la bendición de disfrutar mi rol de madre cada día", expresó Dailyn.