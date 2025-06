A través de sus redes sociales y entrevistas, Florinda Meza dejó clara su incomodidad con la forma en que ha sido retratada sin consentimiento alguno. Aunque en un inicio intentó mantener la mesura "un avance no dice mucho", comentó luego fue más tajante: “Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto, y mucho menos con verdad.”

Florinda, quien acompañó a Chespirito por más de dos décadas en lo personal y lo profesional, aseguró que no se opone a que se cuente la historia de su esposo. Pero no tolera que se use su imagen para “lucrar” sin su aval. “Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos sin respeto ni verdad”, sentenció.