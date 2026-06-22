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Horóscopo de HOY lunes 22 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este lunes 22 de junio del 2026.

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    Horóscopo de HOY lunes 22 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Horóscopo de HOY lunes 22 junio del 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY lunes 22 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

    Este lunes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este lunes 22 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este lunes. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

    Horóscopo Aries este lunes (21 de marzo-20 de abril)

    Aunque para muchos parezca una locura, esa idea que quieres desarrollar es innovadora y conviene hacerla realidad. Tu vida laboral está por tomar caminos diferentes que te conducirán al éxito.

    Horóscopo Tauro este lunes (21 de abril-21 de mayo)

    No te será difícil obtener ese préstamo bancario. No obstante, conviene que evalúes tus posibilidades de pago. Es posible que visites a un familiar adulto mayor. El tiempo compartido será gratificante.

    Horóscopo Géminis este lunes (22 de mayo-21 de junio)

    Sientes que algunos de tus proyectos se han estancado debido a la influencia negativa de competidores. Persiste, no te detengas por malas influencias y todo volverá a marchar positivamente.

    Horóscopo Cáncer este lunes (22 de junio-22 de julio)

    Aunque te sientas agotado por la agenda, te darás un espacio para ayudar a una amistad en problemas. Tu orientación y apoyo le permitirán resolver cualquier inconveniente. Te lo agradecerá.

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    Horóscopo Leo este lunes (23 de julio-23 de agosto)

    Seguirás a la espera de una respuesta de tipo laboral. No te desanimes y aprovecha el tiempo para tocar otras puertas o trabajar en tus proyectos independientes. Esfuérzate, no te detengas.

    Horóscopo Virgo este lunes (24 de agosto-23 de septiembre)

    Ya no te sientes perdido. Ahora que todo ha tomado el curso correcto verás avances laborales y económicos que jamás imaginaste. Es posible que planifiques un viaje corto, lo disfrutarás.

    Horóscopo Libra este lunes (24 de septiembre-23 de octubre)

    Es posible que tengas que relacionarte laboralmente con una persona huraña e insociable. Ten paciencia y muéstrate siempre dispuesto a colaborar. Percibirá tu buena intención y todo cambiará.

    Horóscopo Escorpio este lunes (24 de octubre-22 de noviembre)

    Ha cambiado tu manera de pensar. Ahora verás soluciones y salidas que jamás pensaste a problemas que, debido a tu cambio, tendrán pronta solución. Todo se renueva y a tu favor.

    Horóscopo Sagitario este lunes (23 de noviembre-21 de diciembre)

    Las actividades que hoy emprendas están marcadas por la fortuna y la buena suerte. Será un día de expansión y crecimiento para ti. En el amor, no seas inconstante y muestra tus sentimientos.

    Horóscopo Capricornio este lunes (22 de diciembre-20 de enero)

    Recibirás compensación económica de una actividad realizada en equipo. Sé agradecido con quienes colaboraron contigo. En el amor, no esperes recibir sin entregar nada a cambio.

    Horóscopo Acuario este lunes (21 de enero-19 de febrero)

    Una persona experimentada y con mucho conocimiento será tu guía y asesora frente a los problemas que estás afrontando. Con su ayuda, las cosas tomarán el mejor camino. Día de reconciliación.

    Horóscopo Piscis este lunes (20 de febrero-20 de marzo)

    Un superior se está informando de los avances de tu labor. Su intención es sorprenderte y criticar cualquier demora o retraso que tengas en tu agenda. Organízate y evitarás llamadas de atención.

    Jhan Sandoval: horóscopo de este lunes

    Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de este lunes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY lunes 22 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

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