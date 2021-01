Karen Schwarz da fuerte respuesta a usuaria que la criticó en Instagram

La presentadora de televisión Karen Schwarz asombró a sus seguidores y seguidoras en Instagram al colocar el nombre de una usuaria que hizo comentarios ofensivos sobre su peso.

“La maternidad no es excusa para destruirte así”, le dijo una cibernauta, quien se refería a su peso. Pero esto no fue todo, ya que después de escribir este ‘mensaje’, empezó a calificar y poner ofensivos apodos a la conductora.

Karen no pensaba colocar los comentarios y ocultar el nombre de la persona, pero a los minutos cambió de opinión.

“Y dije no, lo voy a publicar tal cual para que lo vean”, mencionó la conductora de Yo Soy, quien afirma que la mujer “está obsesionada con sus kilos”.

¿Por qué Karen Schwarz decide hacer público el nombre de la usuaria?

La modelo explicó que publicó el nombre de esta persona porque debemos dejar de ‘normalizar’ los insultos. Recordemos que no es la primera vez que hacen esta clase de comentarios hacia Karen.

“¿Y por qué lo pongo en mis redes sociales? Porque creo que es importante que ya no normalicemos lo que nos está pasando como mujeres, al contrario; hablarlo, exponerlo. No porque nos duela, a mí en lo particular me duele cero, pero sí lo que quiero es visualizar”. “Si a ti por A o B también te pase lo mismo, háblalo, que no te de vergüenza”, mencionó en su cuenta oficial de Instagram.

Echa un vistazo al video que publicó Karen Schwarz en sus redes sociales: