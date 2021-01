Karen Schwarz niega que lloró por broma en "Yo Soy": "No me molesta"

Karen Schwarz dio a conocer que se encuentra renovada y en coordinación de nuevos proyectos. Ante ello, la presentadora utilizó su Instagram, para aclarar la broma pesada que le hizo el jurado de "Yo Soy", luego de especularse que habría llorado por los comentarios de sus compañeros.

¿Qué pasó entre Karen Schwarz y el jurado de "Yo Soy"?

La conductora de televisión durante el programa de imitación, cometió un error al pronunciar una palabra cuando presentaba a un concursante.

Katia Palma al darse cuenta, evidenció lo ocurrido: “Me confundí, a ti también te pasa, ¿o no? Querida cuello de cisne”.

Maricarmen Marín al escuchar la declaración de su compañera de mesa, le dijo a Karen: “Qué bajo”.

La modelo quiso continuar con la broma: “Mari yo te quiero. Voy a seguir aquí, trabajando para justificar”. Por su parte, Mauri intervino para calmar el diálogo. Y, Karen continuó, "yo tuve un lapsus brutus y Katia lo sacó al fresco en vez de ayudarme”, luego , con la voz entrecortada, dio pase al participante de “Yo Soy” para dar fin a la broma.

Karen Schwarz en Instagram se pronunció sobre la broma

La influencer negó haber pasado algún inconveniente con sus compañeros del programa. “¿Qué broma oye? ¿Quién lloró? Ustedes se inventan a veces las historias”, indicó en un vídeo.

“Nosotros somos muy bromistas delante de cámaras, pero sobre todo fuera de cámaras, y cuando hay buena onda y nos conocemos tanto, se permiten todas las bromas. A mí me trolean y yo me vacilo. A mí no me molesta en lo absoluto y creo que por eso la pasamos tan bien”, agregó.