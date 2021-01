Jota lanza tema “Conciencia” en el mejor momento de su relación con Angie

El exponente del género urbano en el Perú, Jota Benz se siente tranquilo, porque sabe que junto a Angie Arizaga puede seguir creciendo en lo personal y profesional.

Jota Benz inició este nuevo año con el lanzamiento de “Conciencia”, su nuevo tema.

A través de esta canción, el artista invita a sus seguidores a reflexionar sobre lo vivido en el 2020 y aprender a apreciar todo a nuestro alrededor.

“Este tema yo lo escribí cuando recién empezaba la cuarentena, aproveché en sacarlo ahora que estoy más libre. Como seres humanos, siempre nos tiene que pasar algo para que recién apreciar lo que tenemos. Fue así que me di cuenta que no le prestaba atención, quizá, a mis padres, no estaba muy pendientes de mi sobrina. Es como que vivía en una burbuja, sin ver lo más importante”, señaló Jota Benz.

A través de este lanzamiento, el cantante también expresa lo aprendido el último año.

"Mi idea era reflexionar sobre eso ("Conciencia"). Lo que nos enseñó el 2020 fue a no planear tanto la vida, porque las cosas pueden cambiar mucho. Tampoco hay que dejar todo para mañana, que es algo que digo dentro de la canción”, explicó.

Para este año, el chico reality reveló que lanzará un tema junto a su hermano Gino Assereto, el cual lleva por nombre “Vela”. El artista espera seguir colaborando con colegas nacionales para que la industria local siga creciendo, pero no descarta proyectos con exponentes del extranjero.