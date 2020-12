Angie Arizaga confirma que ‘sale’ con Jota Benz

La modelo Angie Arizaga reveló que sí está saliendo con su compañero de Esto es Guerra Jota Benz, cuando los conductores Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz le consultaron sobre su relación con el cantante.

“Él sabe que es un tema de exclusividad”, mencionó la chica reality cuando le preguntaron si es que le molestaría que Jota salga con otra mujer.

“O sea estamos saliendo. Eso todo el mundo sabe”, indicó Angie, pero cuando la conductora le consultó si se molestaría que Jota salga con otra persona, ella confirmó “No porque él ya sabe”.

Tras las respuestas de Angie Arizaga, ambos conductores de Esto es Guerra confirmaron que la respuesta es una oficialización. “O sea entre líneas ya lo dijeron, a buen entendedor pocas palabras”, expresó ‘La Chinita’.

¿Qué dijo Jota?

Jota Benz, por su parte, respondió que sí le molestaría que Angie Arizaga salga con otro hombre, confirmando que los modelos tendrían una relación de ‘más que amigos’.

Jazmín Pinedo tras desplante a Gino Assereto: "Me pidió matrimonio por las puras"

Jazmín Pinedo no quiso callar más y sorprendió con reveladora confesión durante una grabación en la cuenta de Instagram del productor de Esto es guerra, Peter Fajardo.

Por medio de una grabación en redes, la presentadora de tv asombró con su reacción al ser consultada si había contraído matrimonio. Ella contestó: "Me he casado".

Pero, Fajardo mientras grababa le dijo: "Oye, Gino está ahí **** por qué lo c****"

Tras esta situación, la conductora de ‘Esto es Guerra’ indicó: "¡Qué! Me he casado con hija. Oye, Gino me pidió matrimonio, hace 5 o 7 años han pasado por las puras".