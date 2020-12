Mario Irivarren cuestionado por vender ropa de Disney sin autorización

Mario Irivarren lanzó recientemente su marca de pijamas con estampado de Disney. Ante ello, el programa de Magaly Medina hizo una investigación para saber si el chico reality tenía licencia oficial de la compañía de Estados Unidos.

En efecto, el joven no tiene autorización para vender ropa de Disney. Así lo informó Vanessa Camacho, gerente comercial de la licenciataria en Perú de la marca Disney.

“Textiles Arval es la única empresa autorizada por Disney para fabricar y comercializar sus marcas o licencias. En este caso estos productos no son originales, no son patentados, o sea, no tienen una licencia, no son productos de licencia, no es cliente de nosotros”, señaló a ‘Magaly TV: La Firme’.

Tras difundir el informe, Magaly Medina cuestionó a Mario Irivarren y criticó a las autoridades por no supervisar a las figuras mediáticas que hacen este tipo de lanzamientos, con figuras que no son patentadas.

“Es que siempre nosotros somos los negociantes a la criollada. Si lo hace todo el mundo, por qué no. Más aún las figuras mediáticas, a las que nadie les dice nada, no lo supervisan, ellos creen que están por encima del bien y el mal, y bueno, venden sus marcas que son bamba, es ilegal, no son licenciatarios de esa marca. A ellos les resbala y hacen su negocio normal”, indicó.