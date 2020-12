Tula Rodríguez habló sobre la Navidad: “Será mi primer año sin mi esposo”

Estamos en la recta final del año, se acerca la Navidad y muchos artistas sienten nostalgia en estás fechas. Como es el caso de Tula Rodríguez, quien contó a sus seguidores que siente tristeza ahora que están cerca las fiestas y que recién han pasado unos meses tras la muerte de su esposo, Javier Carmona.

“Yo no sé qué ha pasado este año. Los dos años anteriores, Valentina no quería armar el árbol de navidad, yo le decía ‘que en la casa no se podía perder el espíritu navideño’, porque estábamos con el tema de mi esposito”, se lee en la publicación de la conductora en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la conductora de televisión contó que su hija se ha convertido en su motor para superar esta etapa de tristeza: “Esta Navidad yo estoy con mucha flojera y Valentina me dice ‘mamá en esta casa no se puede perder el espíritu navideño’ y tengo mi arbolito ahí, he sacado todo y todavía no me animo a armar”.

“Tengo mi casa desordenada desde hace días y todavía no pongo los adornos, ¿Cómo van ustedes?, porque hoy lo hago sí o sí. Mi arbolito está pelado, es que este año es atípico y es mi primer año sin mi esposo”, finalizó.

Tula Rodríguez celebró el cumpleaños de su hija

Hace unas semanas, Tula Rodríguez compartió en su Instagram la pequeña celebración del cumpleaños de su única hija, Valentina, producto de su matrimonio con Javier Carmona.

Para la presentadora de televisión este onomástico era significativo porque su pequeña se está convirtiendo en una señorita.

“Hoy cumple #12años... mi niña ya es una adolescente, buena, esforzada y valiente. Desde que Dios la formo en mi vientre fue una guerrera y ahora me lo demuestra más que nunca”, se lee en la emotiva publicación.

“Valentina es mi compañera ideal, mi amiga, mi fuerza, mi motor... Gracias por regalarnos a tu papi y a mí... Vida y Amor inagotable!! Dios te guarde siempre”, se puede leer en el post de cumpleaños que le dedicó.