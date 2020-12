Angie resalta que tiene una linda relación con Jota: “No me voy a esconder”

La integrante de ‘Esto es Guerra’ Angie Arizaga afirmó que tiene una linda relación con su compañero Jota Benz. La modelo resaltó que tiene una excelente química.

“Yo me enfoco en el trabajo, pero sin querer queriendo, si en algún momento se intentó algo con Jota, allí había quedado, pero el hombre hizo sus méritos. Es un buen chico, ha sabido aguantar mi carácter, no es fácil. Hay una linda relación, una linda química, seguimos saliendo. Pero creen que porque salí al día siguiente ya me ven hasta con hijo o embarazada (risas). Me preguntaron si quería ser mamá Y sí lo tengo proyectado, pero más adelante”, afirmó Angie.

“Entonces, hay una linda relación, pero quiero guardarme algo de privacidad, pero tampoco me escondo. Si me van a ver en la calle caminando con él, si me ven conversando es normal porque estamos saliendo. No me voy a esconder, si me ven, me ven. Mi frase es lento, pero seguro para mi vida y el amor”, agregó sobre su relación con el chico reality.

¿Angie Arizaga continuará en ‘Esto es Guerra’?

Acerca de su continuidad en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’ en el 2021, la modelo expresó que aún no lo sabe, pues tiene hernias lumbares y el médico le ha recomendado que no debe hacer ninguna clase de esfuerzo durante 6 meses.

La empresaria reveló que la producción de ‘Esto es Guerra’ piensa llevar ‘nuevos guerreros’:

“Escuché por allí que habrá muchos ingresos nuevos”, mencionó.