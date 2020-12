Angie Arizaga revela que Jota Benz es “el amor de su vida”

La integrante de ‘Esto es Guerra’ Angie Arizaga le confesó al programa ‘En Boca de Todos’ que su actual pareja Jota Benz, es el amor de su vida. La empresaria expresó que ya no puede ocultar más el amor que siente por él.

La confesión ocurrió en una secuencia de ‘En Boca de Todos’ cuando Ricardo Rondón le solicitó que confiese quién es el amor de su vida. Tras este pedido, la influencer expresó que el nombre comienza con “J”.

La respuesta asombró a todos, quienes no dudaron en mostrar su alegría. Por su parte Angie Arizaga afirmó que está tranquila y feliz al lado de Jota Benz.

“Tampoco voy a esconder lo inevitable. Hoy por hoy estoy tranquila y feliz al lado de una linda persona y eso es suficiente para ustedes por el 2020”, mencionó muy feliz.

Recordemos que hace algunos días, Angie Arizaga afirmó que ya no puede ocultar más su relación con el cantante y que probablemente los sigan viendo juntos, ya que están en un buen momento de la relación.

“Hay una linda relación, pero quiero guardarme algo de privacidad, pero tampoco me escondo. Si me van a ver en la calle caminando con él, si me ven conversando es normal porque estamos saliendo. No me voy a esconder, si me ven, me ven. Mi frase es lenta, pero segura para mi vida y el amor”, indicó.