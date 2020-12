Sofía Franco tuvo que pagar 4300 soles de multa por oacasionar choque

Sofía Franco protagonizó este domingo un accidente de tránsito. Tras estar detenida unas horas, la rubia pudo retirarse, no sin antes pagar una suma de 4300 soles y que se le suspendiera su licencia de conducir por un periodo de tres años.

Por su parte, el abogado de Sofía Franco se encargó de explicar la situación de la esposa de Álvaro Paz de la Barra.

El letrado Manuel Delhonte, eñaló que su defendida está muy afectada tras el triple choque, el cual tuvo afectados. Sin embargo, tras no ser grave pudieron llegar a un acuerdo.

"Ella está medio arrepentida de lo que hizo y pidió disculpas a la sociedad. El delito es conducir en estado de ebriedad", indicó el abogado.

Sofía Franco agradece apoyo del padre de su hijo tras ser detenida

Sofía Franco en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un choque a un vehículo y a un motorizado de delivery. La exconductora de televisión, si bien se mostró arrepentida a través de un audio que compartió con Ethel Pozo, se volvió a pronunciar a través de su cuenta de Twitter donde agradeció el apoyo que le dio el papá de su hijo, Álvaro Paz de la Barra.

En el mensaje, además indicó que ha colaborado con todo el proceso y se someterá a lo que diga la ley.

“Lamento lo ocurrido ayer y ofrezco las disculpas públicas. Producto de las circunstancias y del pánico tuve algunos momentos de mucha desorientación y confusión. Agradezco a Álvaro por su apoyo, y ciertamente, pese a no estar juntos como pareja, estuvo pendiente de la situación en todo momento. He cumplido con la ley y me someteré a lo que corresponda. Lo más importante para mí en este instante es estar con mi hijo y poder abrazarlo. Gracias por los gestos solidarios y reitero mis disculpas nuevamente", escribió en su red social.