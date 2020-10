Valeria Roggero le envía saludos a Farfán y revela fotos inéditas de él

El futbolista Jefferson Farfán cumplió 36 años el pasado lunes 26 de octubre. El futbolista compartió con sus seguidores de Instagram los saludos que recibió por parte de sus seres queridos y lo bien que la pasó junto a sus hijos y su mamá.

Entre los saludos, estuvo su sobrina Valeria Roggero, quien le dedicó un tierno mensaje. Pero lo que llamó más la atención del saludo fue que hizo un collage de fotos con los mejores momentos junto al seleccionado.

Echa un vistazo a las fotos que compartió Valeria en sus redes:

Jefferson Farfán celebró su cumpleaños junto a sus hijos y su madre

El jugador de fútbol cumplió 36 años de vida el 26 de octubre, y a pesar que no pudo hacer una gran fiesta, debido a las medidas por la pandemia del coronavirus, celebró junto a los seres que más quiere: su madre y sus tres hijos.

El deportista compartió con sus seguidores una foto en donde se le ve en compañía de sus familiares y una torta de tres pisos.

El seleccionado también aprovechó para compartir una reflexión en su cuenta de Instagram:

“Hoy cumplo un año más de vida, un año más de experiencias, de momentos, de altas y bajas, de vivir una vida plena y feliz. El fútbol te da muchas alegrías y recuerdos hermosos, te lleva por el mundo y conlleva a apreciar las cosas más importantes que tenemos en el mundo. En este día tan especial, después de tantos años jugando en el extranjero, aprecio y doy gracias a Dios de tener la oportunidad de pasar mi cumpleaños finalmente en el Perú con mi familia, al lado de los míos. Es una experiencia que no tenía desde hace 17 años y me siento bendecido por lo que me toca", dijo.