Valeria Roggero sobre Miguel Trauco: “Somos amigos y nada más que eso"

La influencer Valeria Roggero se pronunció por primera vez en un medio local y declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina. La joven habló sobre las imágenes donde sale ella junto al futbolista Miguel Trauco, en Italia.

La ahijada de Jefferson Farfán, señaló que no existe algún video donde a ella se la vea cariñosa junto al seleccionado peruano por lo que rechazó tajantemente algún romance con él.

Valeria Roggero niega vinculo amoroso con Trauco

La modelo indicó que solo tiene una amistad con el futbolista y que hasta el momento solo ha tenido dos parejas formales.

“Somos amigos, existe una amistad y nada más que eso. Nos ven un grupo de amigos. Europa es chiquito, he estado viajando y hemos coincidido porque tenemos amigos en común. Yo no estoy abrazada con él ni besándome. Solo he tenidos dos enamorados en toda mi vida”, comentó la joven modelo.

Yordy Reyna fue un gran amor

Asimismo, reveló detalles de su relación con Yordy Reyna, la cual se acabó cuando se vio involucrado en el fallecimiento de una voleibolista.

“Hubo una encerrona y yo termino con él por eso, con Yordy he estado casi cinco años, ha sido mi primer enamorado. Con él estuve mucho tiempo, me enamoré de verdad, y terminamos por el tema de la voleibolista que falleció”, aseguró la joven que también mantuvo una relación con el futbolista Anderson Santamaría.

Por último, lamentó mucho que su familia se haya visto involucrada en los cuestionamientos por la cercanía con Miguel Trauco.

“A mi hermano le llegan mensajes y comentarios. Siento que ya no puedo más. Hablo por mi familia. Lo hago porque estoy lejos de mi familia”, precisó.