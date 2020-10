Mariella Zanetti sobre Farid: "somos amigos mientras cumpla con su hija"

Mucha agua paso debajo de ese puente. La actriz cómica Mariella Zanetti confesó que actualmente tiene una buena relación con el padre de su hija, Farid Ode, con quien hace poco se animó a grabar un TikTok al lado de su engreída Gamille.

La artista afirmó que mientras el empresario esté al día con sus responsabilidades como padre, podrá ‘encontrar una amiga en ella’. “Bueno, mientras que él siga cumpliendo con mi ‘Gami’ y sus cosas, tendrá una amiga en mí. Ojo, no me pagó nada de los devengados pasados, pero actualmente me apoya más en la universidad de nuestra hija. No como debería, pero sí bastante y eso es bueno”, indicó.

Por otro lado, Zanetti reflexionó sobre la importancia de llevar la ‘fiesta en paz’ con Farid, sobre todo por el bienestar de su hija. Incluso aseguró que el empresario ha cambiado mucho gracias a su nueva pareja, a la que considera ‘una buena chica’.

“Mi hija está feliz. Además, tiene que ver mucho la pareja que tiene al lado, (su actual novia) es muy buena persona y se hace querer”, manifestó durante una entrevista con el diario Trome.

Farid Ode amenazó a enamorado de su hija

Parece chiste, pero es anécdota. La exvedette contó durante una entrevista con el programa Modo espectáculos, la vez que Farid Ode amenazó al ‘chico’ de su hija. Entre risas, Mariella Zanetti reveló este divertido episodio familia, pero Gamille terminó por relatar todo, pues según ella, su mamá estaba exagerando.

"Le haces daño a mi hija, te mato", fueron las palabras que usó Farid Ode, según contó la joven.