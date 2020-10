Pamela Franco y Christian Domínguez se convertirán en padres

¡En la dulce espera! A pesar que la cantante Pamela Franco y el artista Christian Domínguez negaron en diferentes ocasiones ya estaban esperando un hijo, hoy se acaba de confirmar.

Fuentes cercanas del diario ‘El Popular’ confirmaron que la exconductora de televisión ya tiene más de tres meses de embarazo.

Los parientes de Pamela y Christian están muy felices con la noticia y ya no tienen problemas con revelar las ‘buenas nuevas’ a sus allegados.

Cabe mencionar que, hasta el momento Christian Domínguez no ha hecho pública la noticia, pero se espera que la próxima semana lo anuncie en algún programa de televisión.

El cantante expresó que la vocalista de ‘Alma Bella’ estuvo llevando un tratamiento para quedar embarazada, pero que hasta el momento no se podía confirmar la llegada de un bebé.

“Seguimos bien y con todos los exámenes, estamos contentos, pero todavía no hay una alarma positiva porque ya nos ha pasado que nos hemos entusiasmado por algún tipo de retraso y después da tristeza. No es la primera vez que se retrasa y cuando ha sido negativa la respuesta, eso duele”, expresó.

“Hemos dicho que no diremos nada hasta que veamos qué pasa. Estamos a la espera de muchas cosas. El tiempo lo vamos a respetar y no vamos a decir nada porque puede pasar algo. Debe ser terrible anunciarlo y después uno no sabe”, añadió.

Isabel Acevedo le desea lo mejor a su expareja, Christian Domínguez

A pesar que la relación de Isabel Acevedo ‘La Chabelita’ con Christian Domínguez no terminó bien, la jovencita quiso expresar sus mejores deseos a su expareja al comentarse su futura paternidad.

Pamela Franco es la engreída de la familia de Christian Domínguez

Según narra el diario ‘El Popular’, la relación entre Pamela Franco y la familia de Christian Domínguez es muy buena y ahora que saben que está esperando un hijo del cantante, es mucho mejor.

¡Muchas felicidades Pamela y Christian!