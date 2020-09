Christian Domínguez tiene algo que decirle a nueva pareja de Karla Tarazona

Christian Domínguez no tuvo problemas en referirse sobre la nueva pareja de su ex Karla Tarazona. El cantante estuvo de invitado en el programa “En Exclusiva” donde indicó no han tenido mucha interacción, pero que Rafael Fernández le parece una buena persona.

“Mientras veas que hay responsabilidad de por medio, porque a veces por el trabajo no tenemos tiempo para estar con ellos (sus hijos), más ahora que tenemos que reinventarnos (...) Ha madurado nuestro trato porque hay una preocupación porque nuestros hijos son nuestra prioridad", contó el cantante sobre el trato que tiene ahora con la conductora de radio.

Además, el artista reveló que, si bien no ha tratado mucho al empresario, si reconoce que está tranquillo al ver a Karla feliz y enamorada.

“Espectacular, contento, feliz porque si ella está bien y ha permitido que ingrese a la vida de los bebes es porque es un buen hombre, una buena persona y me da mucho gusto, porque mi hijo está muy bien. Sé que es un empresario, una persona que es chamba y esas personas se valoran”, manifestó.

Rafael Fernández también habló

Tanto el empresario como el artista indicaron que no tienen una relación estrecha, pero que si se llevan bien. Además, Fernández indicó que tiene un lindo vinculo con los hijos de Karla Tarazona.

“Siempre le he dicho a Karla, sus papás son sus papás, siempre van a serlo y el cariño o amor que yo les pueda dar es aparte, es extra. Si el papá está o no está, yo voy a estar siempre ahí”, expresó.