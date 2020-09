Isabel Acevedo envía mensaje a Christian Domínguez por presunta paternidad

Ya volteó la página. Isabel Acevedo está en una nueva etapa en la vida, donde lo pasado ya está olvidado. Pero ante los rumores de paternidad de su expareja Christian Domínguez con Pamela Franco, la popular ‘Chabelita’ no dudó en desearlo todo lo mejor.

“Cada uno está haciendo su vida, yo estoy enfocada en mi trabajo, en mi salón de belleza, así que no estoy atenta sobre lo que dicen de él (en los medios de comunicación). Le deseo lo mejor, como siempre lo he dicho, y punto”, comentó la ‘Chabelita’ en una entrevista.

Isabel Acevedo enfocada en sus metas

La bailarina contó que está enfocada en sus nuevas metas y que hablar sobre el pasado está demás porque ya están superadas. “Siempre que me han preguntado por él nunca he respondido mal, siempre le he deseado el bien y punto. Sinceramente, no tengo nada más que decirle”, expresó.

Además, indicó que cuando escucha el nombre del cantante no le genera ninguna sensación, o sea fue su pareja, pero ya no más.

¿Christian Domínguez será nuevamente padre?

Como se recuerda, en las últimas semanas se rumoreó que el cantante se convertiría una vez en padre. Ante estas especulaciones el cumbiambero no salió a negar ni confirmar la información solo afirmó que le encantaría tener un bebé al lado de su pareja, la cantante Pamela Franco.

Hasta incluso, indicó que en los siguientes días la artista se iba a realizar la prueba para tener la certeza sobre el embarazo.

“No he querido hacer la prueba (de embarazo) porque en alguna oportunidad hemos tenido la emoción y al final no era (un bebé)”, expresó en ‘En boca de todos’.