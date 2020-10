Juliana Oxenford se despidió de la TV con emotivo mensaje

Juliana Oxenford fiel a su estilo, se despidió con un contundente mensaje en su noticiero luego de haber sido blanco de críticas por temas relacionado a su familia, el cuál, desmintió indignada.

Pese a ello, la periodista decidió exponer el tierno detalle que le realizó su equipo periodístico tras retirarse de la pantalla chica ante el pronto nacimiento de su bebé.

Juliana Oxenford se despidió de la televisión

La conductora de ATV por medio de su cuenta de su cuenta de Instagram, expuso unas emotivas palabras de agradecimiento que acompañó con unas nostálgicas imágenes de despedida.

"Los adoro, equipo. Gracias por tanto cariño, por no ser solo mis compañeros sino mis grandes amigos", sostuvo Juliana.

En una de las fotografías se pudo ver posando junto a sus compañeros que fueron parte de 'Al estilo de Juliana'.

Foto: Instagram Juliana Oxenford

A su vez, sus colegas decidieron sorprenderla con una bella decoración que contaba con un cartel que decía: "Vuelve pronto". Además, una hermosa torta color celeste por la pronta llegada de Mateo.

Juliana Oxenford en Instagram enterneció con el cuarto de su bebé

A solo unas semanas de tener entre sus brazos a su pequeño, la conductora sorprendió al revelar que se dedicó durante la cuarentena a realizar todos los detalles de la habitación de su segundo hijo.

Por ello, orgullosa destacó la nueva pasión que ha descubierto, publicando inéditas imágenes del lugar donde ahora descansará su segundo hijo.

"A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuanto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que coloque en la pared principal", inició.

Foto: Instagram Juliana Oxenford