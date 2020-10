Christian Domínguez reveló que su jefe no le vio futuro trabajando el banco

Christian Domínguez reveló ante las cámaras de “Estás en todas” que no siempre estuvo bajo las luces de un set o de concierto, ya que un tiempo vistió de saco y corbata cuando trabajaba en un banco. No obstante, el bichito de la música siempre estuvo presente.

El cantante indicó que, si bien su primer trabajo fue con La joven sensación, grupo donde también estuvo con Erick Elera, la vida le tenía preparada otras cosas. “Dios me permitió hacer música como yo quería”, compartió.

Christian Domínguez no siempre fue cantante

Tras la experiencia de estar en un grupo juvenil, Domínguez ingresó a trabajar como analista de crédito del desaparecido banco Wiesse.

“Llegué a ser analista de crédito por cuatro años, pero yo tenía un jefe que siempre me decía ’bacán, estás acá perfecto y todo, pero yo creo que tu camino no es este, tu camino es el mundo artístico”, agregó.

Durante ese tiempo, Domínguez aseguró que se dividía entre la oficina y algunas presentaciones que conseguía para los fines de semana. “De ahí me llama Michelle Alexander para ‘Néctar en el cielo’. Mis papás me decían: ‘ya debes volverte formal, olvídate’. Pero decidí actuar y desde ahí ya no paré”, añadió.

Por último, envió un consejo a sus seguidores que sean perseverantes con sus sueños. “Puedes tener metas y sueños, pero si no tienes actitud no pasa nada”, concluyó.

Christian Domínguez nuevamente papá

El cantante junto a su pareja Pamela Franco confirmaron que se convertirán en papás. De acuerdo a fuentes del diario El Popular, la cumbiambera tiene tres meses de gestación y los parientes de ellos no tienen problema en compartir su felicidad por la noticia.

“Seguimos bien y con todos los exámenes, estamos contentos, pero todavía no hay una alarma positiva porque ya nos ha pasado que nos hemos entusiasmado por algún tipo de retraso y después da tristeza. No es la primera vez que se retrasa y cuando ha sido negativa la respuesta, eso duele”, expresó Domínguez sobre el tratamiento que llevaba su pareja para quedar embarazada.