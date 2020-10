Isabel Acevedo sobre Christian: "Toda esa etapa me ayudó a madurar"

Isabel Acevedo rompió su silencio en una entrevista local tras ser ser consultada por Christian Domínguez y la nueva faceta que se encuentra viviendo al cumplir pronto un mes de estar soltera.

Cabe recordar, que los rumores del embarazo de Pamela Franco se confirmaron por una fuente cercana a la pareja, quién estaría viviendo una etapa hermosa por la pronta llegada de un pequeño.

En una entrevista, la bailarina reveló su experiencia luego de haber sido blanco de críticas por su romance con el cantante:

"Imagínate, pero es parte de la experiencia, de la vivencia que uno tiene que pasar y aprender", sostuvo a Trome. A demás, contó que la hizo más fuerte. "Sí, toda esa etapa me ayudó a madurar. La cuarentena también me hizo valorar más a mi familia y la vida"

Al ser consultada por una nueva relación, comentó: "Qué te puedo decir, me estaba yendo súper bien, pero llegó la cuarentena y cada uno para su casa"

"Soy una persona enamoradiza, en el sentido de que no me da miedo entregar todo mi amor cuando me enamoro. Pasaron cosas lindas en cada relación que tuve y eso es lo que hay que recordar".

Además, contó que no tendría problemas en cruzarse con el intérprete ya que no guarda rencor ni mala onda hacia Domínguez:

"Cuando estuve en el canal (América Televisión) maquillándome, me dijeron en dos oportunidades: ‘oye, Christian está acá’, pero me dio igual porque estoy en otra. Si me lo cruzo no habría ningún inconveniente porque en algún momento pasará. No le tengo mala onda".

¿Christian Domínguez y Pamela Franco serán padres?

La pareja aunque negó que la cantante estaba en la dulce espera, fuentes cercanas al diario El Popular confirmaron su gestación tras ya tener más de tres meses.

De acuerdo a la información que expuso el diario local, la familia de Pamela y Christian se encuentran contentos por la buena noticia y ya no tienen problemas en confesar las ‘buenas nuevas’ a sus allegados.

Cabe mencionar que, hasta el momento Christian Domínguez no ha hecho pública la noticia, pero se espera que en unos días lo anuncie en algún programa de televisión.