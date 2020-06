Samahara pasa incómodo momento cuando Magaly le pregunta por trabajo de su pareja | VIDEO

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón ofreció una entrevista a la periodista Magaly Medina y reveló algunos detalles de la próxima llegada de su bebé en el mes de noviembre.

Pero no todo fue fácil para la joven en la conversación, ya que ‘La Urraca’ la hizo pasar un momento bastante incómodo.

Y es que Medina le preguntó de qué viven y cuál es el trabajo de su pareja ‘Youna’

“Corta en la casa, pero solamente a un círculo cercano y es todo un tema para que corte ahorita. No (todavía no tiene una barbería propia)”, mencionó la hija de Melissa Klug.

“Tú has dicho que para ti lo material no es todo, ¿es cierto eso?”, le preguntó Magaly.

La jovencita le respondió que para ella lo más importante es el amor y no las cosas materiales.

“Sí, siempre lo he dicho, es una forma de pensar que tengo y lo he pensado toda mi vida. Está bien, sí necesitamos de las cosas materiales, pero para mí no es indispensable las cosas materiales, yo prefiero vivir en un departamento, con mucho amor, un ambiente de armonía, de calma”.

Pero la periodista volvió a incomodar cuando le recalcó que del ‘amor’ no se vive.

“Claro, pero tú sabes que, como nos decían las abuelas antes, podrá haber mucho amor, pero de pan y cebolla no se vive”, resaltó Magaly Medina.

“Sí, por supuesto, igual los dos trabajamos, yo siempre he sido muy independiente, siempre he trabajado”, finalizó la exchica reality.

Como sabemos, Samahara Lobatón mencionó que su pareja se dedica a la barbería, pero en estos momentos no se sabe a qué se dedica al 100%, ya que los salones de belleza y barberías recién están abriendo sus locales.