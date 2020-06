Mayra Couto sarcástica por donación de respiradores del Papa: “confió más en concierto de Shakira”

¿Qué pasó? La actriz peruana Mayra Couto regresa al ojo de la tormenta después de escribir en su cuenta de Twitter un comentario acerca del Papa Francisco.

Resulta que el sumo pontífice ha donado 27 respiradores de Latinoamérica para la lucha del coronavirus. Sin embargo, el Perú no se encuentra entre la lista de países beneficiados, por ello, la artista se habría mostrado sarcástica por el regalo.

¿Qué dijo Mayra Couto sobre la donación del Papa Francisco?

Mayra Couto escribió en su cuenta de Twitter: “Solo 27! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAAJAJA”.

Este comentario asombró a muchos usuarios en línea, por lo que le consultaron si ella ya habría donado, a lo que ella les respondió “Pobrecitos”.

Pero el comentario que más sorprendió a los tuiteros fue el que ella indicó que “confiaba más en el concierto de Shakira”:

“Yo confío más en el concierto de @shakira. Ningún respirador para Perú. Pero gracias, Santo. La intención es lo que cuenta”, respondió Mayra Couto a otro usuario.

Cibernautas se mostraron molestos con la actriz, a pesar de tampoco ser parte de la Iglesia Católica:

“Mayra, no soy religioso y de hecho te he defendido en el episodio de tu denuncia, pero está crítica, disfrazada en una burla, me hace cuestionarme: ¿Cuánto donamos a la Iglesia para sentir que es escaso su aporte? En situaciones como éstas, algo es mejor que nada”.

“Soy atea y tengo mis reparos con la Iglesia católica, pero tengo que reconocer que en esta oportunidad se han fajado, ¿viste la cruzada que hicieron en Iquitos y lograron instalar cuatro plantas de oxígeno? Fuera de atenciones y medicamentos”.

Fueron algunos de los comentarios que Mayra recibió en sus redes.