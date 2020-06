Mayra defiende su versión y etiqueta a Wiese: "Me gustan los hombres inteligentes y humildes"

Luego que una usuaria de Twitter, con videos pasados en mano, indicara que no cree en la versión de Mayra Couto contra Andrés Wiese, la actriz no dudó en responderle y hacer una serie de aclaraciones.

Como se recuerda, Mayra Couto indicó que no volvería a pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, sorprendió con sus publicaciones en Twitter este jueves.

"Me puse a stalkear como loca y encontré este video del año 2014, si lo ven se pueden dar cuenta que si parecen amigos, es más tienen contacto físico y a ninguno de los dos se le ve incómodo", escribió la usuaria en la red social.

Rápidamente, la actriz respondió: "Él es el único que propicia el contacto físico. Yo en ningún momento lo hago. Y termina por callarme tapándome la cara con el regalo de nuestras fans. A las cuales además les dice “chicas, no tienen nada mejor que hacer que seguirnos?”".

La tuitera continuó compartiendo videos pasados, haciéndole recordar sus acercamientos con Andrés Wiese.

"Este video es largo y por eso les mando el link pero básicamente es una entrevista que Mayra le hace a Andrés Wiese y una vez más aparentan ser amigos, este video también es del 2014", escribió la usuaria, adjuntando un video donde se le ve a la actriz entrevistando al actor.

"Aquí también intenta pasar su brazo a mi alrededor y yo lo esquivo. Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry, Andrés Wiese", respondió la actriz, quien no dudó en etiquetar al artista.

