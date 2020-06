María Victoria Santana vence al coronavirus junto a toda su familia | FOTOS

La actriz cómica María Victoria Santana, reconocida por un divertido personaje reveló en su cuenta de Facebook que ella y sus padres pudieron superar al coronavirus.

Santana quiso narrar todas las peripecias que tuvo que pasar junto a su familia para darle lucha a esta enfermedad.

“Misios pero vivos. A empezar de cero. Esta enfermedad es muy costosa y se llevó mis ahorros, si no fuera por las ayudas que recibí no salvo a mi papá”, indicó después de confirmar que a pesar de tener su propio negocio no ha podido generar dinero en estas semanas.

“El circo y mi restaurante de chancho al palo están detenidos, así que no tengo ingresos y las cuentas siguen llegando. Es tiempo de reinventarse. Gracias a los que me apoyan con los shows virtuales y publicidad”, agregó.

María Victoria publicó una foto en donde se le ve muy feliz junto a sus dos hijos y sus papás. Recordemos que su padre estuvo muy grave, pero gracias al tratamiento ahora se le ve muy recuperado y está evolucionando muy bien.

“Mi papá ya dejó el oxígeno (ya están en buenas manos los balones), pero aún toma medicinas. Es un proceso lento, pero lo peor ya pasó. Agradecida eternamente”, indicó.

Echa un vistazo a la fotografía que compartió María Victoria: