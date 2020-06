Ernesto Pimentel: “Debemos empoderarnos como sociedad para ser más inclusivos”

Con motivo de celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+, Ernesto Pimentel conversó con Wapa.pe donde nos habló de la "deuda" que todavía tenemos como sociedad para con esta comunidad, su lado paternal, entre otros temas.

Sabemos que la pandemia ha golpeado mucho a la comunidad LGTBIQ+, ya que es una de las más vulnerables del país. Ante esto le preguntamos: ¿Cómo ves la situación de la comunidad LGTBI en la actualidad?

“Yo creo que estamos en un momento importante para entender cuán iguales somos ante todo, cuán sensibles somos ante la fragilidad de la vida”, expresó.

“Y en ese sentido, mucha gente se puede preguntar si es importante celebrar el Día del Orgullo LGTBI+ ¿De qué orgullo hablamos? ¿De qué igualdad hablamos? Estamos hablando de derechos humanos que nos engloban a todos y todas”, agregó.

Su labor como visibilizador

Si bien no se considera un activista al cañón, sí busca visibilizar la problemática a través del arte. “Yo he mantenido distancia con respecto al activismo, pero nunca he dejado de participar ya sea a través del teatro o con mi sola presencia. Siento que visibilizar es una forma de ver que no estamos solos”, manifestó

Para Pimentel la celebración del Día del Orgullo será diferente, ya que siente que la gente no tiene “por qué tener en cuarentena sus derechos”.

Le consultamos sobre la encuesta que realizó Ipsos Apoyo que mostraba que el 8% de los peruanos no se identifica como heterosexual.

“Esta encuesta lo que hace es mostrar una realidad, una que no la vemos en el común de nuestras vidas. ¿Dónde están las mujeres y hombres trans en el Perú? ¿Qué labores tienen? Muchas veces nos hemos preguntado, que es una expresión, que las mujeres trans mayores no existen y es porque muchas no llegan a viejas, que porque las matan o se mueren”, nos contó.

Debemos empoderarnos como sociedad

Al final, indicó que como sociedad debemos empoderarnos en nuestra capacidad de ser felices, de no dañar a nadie y al mismo tiempo no lastimarnos a nosotros mismos. “Somos nosotros los que muchas veces nos decimos al oído este puede, esto no”.

Él no ve el futuro de la comunidad gay con optimismo, sino con esperanza. “Yo creo que se está retrasando lo inevitable, y con esa lentitud se está dañando a mucha gente a la que no se le está permitiendo acceder a vivir como desea”.

Además, recalcó que una persona de la comunidad LGTBIQ+ no es ajena a los valores, principios y al concepto que podamos tener en la sociedad. “Considero que a veces es la ignorancia la que detiene a otros a entender o vulnerar la capacidad de ser tolerantes”.

Paternidad responsable

Este año festejó su primer Día del Padre, y sabe que el mundo donde crecerá su pequeño es cruel, sin embargo cree que en el respeto que su modelo de familia inculcará a su hijo. “Va a ser más cruel, porque tienen mayor acceso, mayor probabilidad de pronunciarse. Es ahí, donde tenemos que actuar con respeto”.

Asimismo, expresó que no se puede seguir entendiendo el modelo de familia tradicional que no va acorde con el tiempo y que además colisiona con los derechos de otros.

¿En qué te afecta a ti la felicidad de los demás? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos como sociedad.