Ernesto Pimentel celebra su primer Día del Padre con un bello mensaje a su hijo Gael

Ernesto Pimentel celebra este domingo su primer Día del Padre y lo hace dedicándole un emotivo mensaje a su pequeño Gael de 11 meses. En este tiempo de coronavirus, el conductor de TV remarcó que es su hijo quien lo ha sostenido y por quien luchará siempre.

"Yo por él ya tenía en casa guantes, mascarillas, alcohol, me vacuné contra la neumonía, contra la gripe", explicó actor cómico sobre el cuidado de su niño.

Asimismo, el creador de la 'Chola Chabuca' comentó que todos los días es un aprendizaje al lado de Gael.

"Por ahora solo he tenido un hijo y día a día estoy aprendiendo a ser padre de la mano de Gael, de su sonrisa y su crecimiento", indicó.

Ernesto Pimentel explicó que es una bendición tener a su pequeño en casa, por lo que no duda en expresar lo que significa para él.

"Siempre dije que no venía a traernos nada, pero fue al revés, nos trajo todo: me sostiene, me acompaña, me encanta cantarle. Ahora estira las manitos y se queda en el aire como esperando que la vida lo impulse y eso es lo que quiero que dé solo sus pasos", contó.

Aunque no será una de las más grandes celebraciones del Día del Padre este domingo, el humorista aseguró que tiene la dicha de estar al lado de Gael para llenarlo de amor.

"Hoy hay tanta tristeza, pero debemos aferrarnos a la vida y cada uno tiene a alguien a quien querer, sea o no sea nuestra familia. Me ratifico que una personas es completa aunque no tenga hijos, pero en este caso la vida me ha dado esta oportunidad y no lo desaprovecharé. Celebro mi primer Día del Padre, la vida y me comprometo a no cansarme", concluyó.