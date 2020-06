Daniela Darcourt ingresa a la plataforma virtual con su música a falta de eventos

Daniela Darcourt no se amilana ante la pandemia y decide brindar shows de forma virtual. El video Live Streaming es la principal técnica que en estos meses se ha vuelto la herramienta de trabajo, entretenimiento y comunicación para la interacción entre todo el mundo.

Es por eso que “Art Plaza” es un espacio en donde se han realizado grandes eventos nacionales e internacionales de primer nivel y se ha adaptado junto a profesionales del rubro del entretenimiento en vivo, entre ellos el sector peruano de músicos, productores, ingenieros de sonido e iluminación; con la finalidad de emitir conciertos y eventos virtuales de nivel A1 para promover a nuestra industria musical peruana.

Daniela Darcourt decidió sumarse a esta iniciativa. La cantante brindará este sábado 11 de julio un live show. Mientras que la banda juvenil de reggae Temple Sour hará lo propio el viernes 10 de julio.

Los boletos para estos conciertos virtuales ya pueden adquirirse en Teleticket Play (TLK Play). El público podrá disfrutar de una puesta en escena que incluye a todos los músicos en un espectáculo completo con lentes de fibra óptica y pantallas led.

Con años de experiencia en los principales mega conciertos, la productora peruana, Work Shows, apuesta por la calidad y no restar elementos e implementos básicos en un buen evento.

¿Leslie Shaw grabará un nueva canción con Daniela Darcourt?

La cantante durante una entrevista con un medio local, reveló feliz que su sencillo se haya convertido en tendencia número uno en Youtube. Por ello, al ser consultada si tendría planes o le gustaría grabar un tema con un artista peruana, manifestó:

“Hay muchos artistas peruanos que me gusta, por ejemplo, me gusta mucho Daniela Darcourt. Me gusta Maluchi que es urbana también, y los Hermanos Yaipen, ellos me encantan”, indicó a Correo.

Además, contó el arduo trabajo que la ha llevado a perseguir su sueño, viendo los resultados con 'Estoy soltera', al conseguir más de 7 millones de reproducciones.

“Yo tenía muchas ganas que mis fans escuchen música nueva. Con faldita recibí mucho apoyo, empezó a soñar en muchos países y como que uno poco a poco quiere seguir mejorando, pero es mucho trabajo también (…) yo he estado componiendo mucho y buscando lo mejor para mis fans”.

Leslie también se sinceró y confesó lo importante que fue incluir a Thalía en su canción, llegando a cumplir su sueño por haber estrenado un trabajo al lado de dos artistas famosas.

“Bueno, todo suma. Yo, por mi lado, tengo a mis seguidores peruanos que siempre me apoyan. Además, siempre llegamos al millón, así que tengo un club de fans muy poderoso. Farina también tiene mucha gente en Colombia que la apoya y bueno, Thalía, ¿quién no apoya a Thalía? Si ella no hubiera estado (Thalía), pues no sé qué hubiera pasado. Además, Fari es muy conocida”, expresó a Correo.