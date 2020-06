Leslie Shaw revela que le gustaría hacer un dúo con Daniela Darcourt | VIDEO

Leslie Shaw imparable con su carrera musical, en medio de la promoción de su nuevo sencillo 'Estoy Soltera' junto a Thalía y Farina, confesó su emoción por los frutos que está alcanzando poco a poco.

Pero la noticia que alegraría a muchos peruanos, es la intención que tiene la joven en grabar un nuevo tema con Daniela Darcourt, así podríamos ver a dos mujeres talentosas brillar a nivel mundial.

¿Leslie Shaw grabará un nueva canción con Daniela Darcourt?

La cantante durante una entrevista con un medio local, reveló feliz que su sencillo se haya convertido en tendencia número uno en Youtube. Por ello, al ser consultada si tendría planes o le gustaría grabar un tema con un artista peruana, manifestó:

“Hay muchos artistas peruanos que me gusta, por ejemplo, me gusta mucho Daniela Darcourt. Me gusta Maluchi que es urbana también, y los Hermanos Yaipen, ellos me encantan”, indicó a Correo.

Además, contó el arduo trabajo que la ha llevado a perseguir su sueño, viendo los resultados con 'Estoy soltera', al conseguir más de 7 millones de reproducciones.

“Yo tenía muchas ganas que mis fans escuchen música nueva. Con faldita recibí mucho apoyo, empezó a soñar en muchos países y como que uno poco a poco quiere seguir mejorando, pero es mucho trabajo también (…) yo he estado componiendo mucho y buscando lo mejor para mis fans”.

Leslie también se sinceró y confesó lo importante que fue incluir a Thalía en su canción, llegando a cumplir su sueño por haber estrenado un trabajo al lado de dos artistas famosas.

“Bueno, todo suma. Yo, por mi lado, tengo a mis seguidores peruanos que siempre me apoyan. Además, siempre llegamos al millón, así que tengo un club de fans muy poderoso. Farina también tiene mucha gente en Colombia que la apoya y bueno, Thalía, ¿quién no apoya a Thalía? Si ella no hubiera estado (Thalía), pues no sé qué hubiera pasado. Además, Fari es muy conocida”, expresó a Correo.

Thalía elogió así a Leslie Shaw por el nuevo sencillo

Leslie Shaw, Thalía y Farina hicieron una videollamada donde las cantantes expresaron su emoción no solo por el lanzamiento, sino por el trabajo que realizaron.

“Estoy tan emocionada de que por fin ‘Estoy soltera’ vaya ver a la luz del día, cuánto hemos esperado esta canción. Leslie gracias por invitarnos para ser parte de este proyecto que la verdad que desde que escuche la canción me dije ¡Esto es un hit!”, manifestó la famosa mexicana.